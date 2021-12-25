今夜議會不議政 以舞作聲跳出人言喧囂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

13歲舞者侯怡如（前）在聲舞團年度舞蹈劇場「一杯眾人的咖啡」中，象徵著尚未完全社會化的率性，直到耳機被強制摘下、耳際傳來的私語，開始影響著她的舉止行動。中央社記者謝佳璋攝 110年12月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝佳璋、黃鈺嵐彰化25日電）彰化聲舞團年度力作帶領群眾開箱縣議會議事廳，在平日肅穆的空間中打造藝文咖啡廳、架起高高舞台，夜晚的議會不談政治，改以舞蹈和觀眾交流有關「說話」這件事。

微涼平安夜，眾人魚貫穿過大門，一張張小木桌、木椅與藤椅散落場內，人們隨意挑張喜愛的桌子坐下，閒聊寒暄，連防疫隔板都是木框手工打造；溫暖的黃色燈光在室內折射閃動，捧起還冒著熱煙的香料奶茶啜飲一口，流行樂曲隨茶香飄散，不遠處的中庭石椅上站了個人，握緊麥克風上演一場Live秀，還以為是自由開唱的節目，一個又一個「歌手」輪番上陣。

不說還以為就是街區某家文青咖啡廳光景，卻是在彰化地方最高民意機關「彰化縣議會」內真實上演。

彰化聲舞團25日晚間首度以表演藝術打開縣議會議事廳，場外更營造咖啡廳氛圍，流行樂曲隨熱茶香氣飄散，中庭石椅區特別安排音樂Live秀，一個又一個「歌手」輪番上陣，其實正是開始演出前的暖場序幕。中央社記者謝佳璋攝 110年12月25日

彰化聲舞團2021年度製作「一杯眾人的咖啡」，以表演藝術OPEN HOUSE當地議會議事廳，於耶誕假期及2022年初帶來4場舞蹈劇場。

聲舞團團長、旅德17年舞者吳思瑋以咖啡為引，試圖將人潮帶向平日鮮少涉足的公務機關，讓民眾有機會近距離一窺議事廳風貌；而站上議事殿堂的舞者，則透過肢體動作與少數詞彙，交錯搭配現場弦樂四重奏及流行旋律，引領觀者思考關於「說話」這件事。

「我們有多久沒有好好說話了？」吳思瑋受訪時說，邊以手滑過大腦抵達喉頭，再劃向嘴唇，她思考著我們每個人是從什麼時候開始，說話必須要帶點包裝、潤飾、誇大或者壓抑，「不假思索」變得不是適合每個場景、每次談話的決定。

小時候，孩子們會說「我討厭你，我要跟你切八段」；長大了，我們則說「或許我們應該分開一下，重新思考這段關係」。學著說話，或許就是一段社會化的過程，且來得總是無聲無息。

彰化聲舞團2021年度製作「一杯眾人的咖啡」帶領群眾開箱縣議會議事廳，在平日肅穆的議事殿堂架起舞台，夜晚的議會不談政治，改以舞蹈和觀眾交流有關「說話」這件事。中央社記者謝佳璋攝 110年12月25日

聲舞團年度力作「一杯眾人的咖啡」25日晚間在彰化縣議會議事廳首演，演出不限於舞台上，舞台下、觀眾席間也成表演之地。舞者陳瑩芸（後）演繹急於解釋的焦急與迫切，來回穿梭在觀眾席間，加深渲染力。中央社記者謝佳璋攝 110年12月25日

一句「算了」，可能帶著樂觀、消極、隨和、無所謂、釋懷、放棄；一聲「欸」可以是親近、陌生、憤怒、輕佻、開心。寫在紙上長得一模一樣的字詞，從口中說出時卻會因為發話者的態度語調而帶有不同意義，一如音樂的烘托可為演出帶來不同氛圍。

「一杯眾人的咖啡」特別請來樂興之時管絃樂團的弦樂四重奏現場伴奏，由大提琴的深沉、中提琴的穩重、小提琴的高亢交織，或快或慢的節奏，間或穿插流行音樂呈現衝突感，搭配舞者步伐律動，呈現更強烈的感官體驗。樂手同時也擔綱演出的一部分，不只演奏，還得走位，打破一般舞蹈演出以舞為主音樂為輔的概念，讓整場演出樂、舞融為一體。

儘管觀眾身體固定於座位，但眼球卻是疲於奔命，因為台上、台前、台下全場皆是舞者「闖蕩」之地，眼角餘光隨時都可能有舞者竄出，在你耳邊時而輕語、時而高吼，讓舞者情緒滲透到觀眾席位，渲染力濃烈有別於傳統演出。

聲舞團最新製作「一杯眾人的咖啡」25日晚間在彰化縣議會議事廳首演，探討「說話」這件事。舞者們穿起不同顏色的西裝、高跟鞋，或正或反，似乎代表著包覆在人們身上層層疊疊的社會角色，也牽動著說話的態度與立場。中央社記者謝佳璋攝 110年12月25日

彰化聲舞團年度製作「一杯眾人的咖啡」，用表演藝術開箱縣議會議事廳，25日晚間首演，透過演出探索關於「說話」這件事，演出中呈現了現代人們時常隔著螢幕鏡頭彼此觀望、彼此發話的場景，這段直播畫面也在演出當下即時直播到網路平台上。中央社記者謝佳璋攝 110年12月25日

吳思瑋扮演著社會化的大人，在科技鏡頭前的快速變換陳述；難以說出口的拒絕，藏著千絲萬縷對於世界的抗拒，舞出無聲糾結的吶喊，隱沒在盛裝打扮的繽紛舞者歡騰喧囂中，沒人聽見。最後，隨著心中女孩黯然褪去。

吳思瑋認為，長大之後的對話，常會在乎對方的社會地位、角色身分，進而調整自己的談吐，但在這些層層堆疊之下，其實回歸初心本質，「我們都是人」。

旅德17年舞者吳思瑋（前）返台經營「聲舞團」，25日晚間在彰化縣議會議事廳帶來最新製作「一杯眾人的咖啡」，盼以舞蹈和觀眾共同探索關於說話這件事。從吳思瑋口中不時喊出的單詞NO或是不，配合著神情的扭曲、肢體的擺動，突顯出發話者帶有的深沉情緒。中央社記者謝佳璋攝 110年12月25日

整體多視角的演出讓人在不同角度觀賞都能有不同感受，你品味的與他咀嚼的，明明是同一部作品卻又擁有多樣層次，像是一杯咖啡入口微酸、舌根帶苦、喉頭回甘，落到不同位置就有不同風味。吳思瑋強調，演出其實沒有所謂答案、不追求特定理解，僅是將言語化為肢體律動，歡迎觀者自由解讀，共同玩味那些弦外之音、言下之意。（編輯：吳協昌）1101225

彰化聲舞團2021年度製作「一杯眾人的咖啡」，以表演藝術OPEN HOUSE彰化縣議會議事廳，於耶誕假期及2022年初帶來共4場次的舞蹈劇場，邀請民眾一起走進議會、貼近表演藝術。中央社記者謝佳璋攝 110年12月25日

彰化聲舞團年度製作「一杯眾人的咖啡」，25日晚間以表演藝術OPEN HOUSE當地議會議事廳，更在議會中庭打造文青風咖啡廳，歡迎人們演出前、後一起喝杯咖啡聊個天。中央社記者謝佳璋攝 110年12月25日