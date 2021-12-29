捷克插畫家瑞杰可迷上台灣文化 屏美館辦個展

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長期居住台灣的捷克插畫家湯瑪士．瑞杰可擅於繪本插畫，應屏東縣政府之邀在屏東美術館舉辦個展，帶領民眾從作品看見他在台灣的層層故事。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月29日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）因為迷上台灣的文化，選擇長居台灣的捷克插畫家湯瑪士．瑞杰可，擅長繪本插畫，也創作許多蛋彩畫、壓克力畫作品，應屏東縣政府之邀，即日起至明年2月在屏東美術館舉辦個展。

屏東縣政府與捷克經濟文化辦事處月初合辦「2021捷克在屏東」捷克週活動順利落幕，今天又邀請捷克插畫家湯瑪士．瑞杰可在屏東美術館舉行個展，一直展到明年2月16日。

縣府文化處新聞稿表示，出生於捷克首都布拉格的湯瑪士．瑞杰可，是當代捷克知名畫家、插畫家、平面設計師及出版商，因喜歡台灣而長居在台。

文化處表示，湯瑪士．瑞杰可繪本作品多彩生動，筆觸時而細膩、時而豪放，曾繪製大家耳熟能詳的「阿里巴巴與四十大盜」、「格林童話」、「金髮女孩」等70餘本童書插畫作品，也與台灣出版社合作出版多套童書，作品在國際間大受好評。

文化處指出，湯瑪士．瑞杰可與友人在台灣、捷克兩地共同成立麋鹿出版社，翻譯和出版兒童繪本，舉辦展覽、說故事活動及繪畫工作坊，讓台、捷兩國用不同文化的眼睛重新看見自己熟悉的故事。

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文化處表示，這次展覽展出捷克民族傳說「花束集」中的13幅內頁插畫、由10名台灣文學作家的短篇小說作品集結成的捷克文翻譯合集「記憶與夢幻」中的11幅插畫，以及瑞杰可近期創作的蛋彩畫、壓克力畫。

文化處強調，瑞杰可透過畫作及插畫作品，向台灣民眾介紹自己，分享不同創作的精彩，透過展覽主題「分層」，從作品看見他在台灣的層層故事，也藉由台、捷兩國文學作家的作品，連結文學與藝術的對話。（編輯：陳仁華）1101229