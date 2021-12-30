廖國敏指揮國台交演出 女高音林玲慧帶來新年美聲

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現任澳門國際音樂節節目總監及香港管弦樂團駐團指揮廖國敏，活躍於國際舞台。國立台灣交響樂團將舉行「廖國敏，林玲慧/史特勞斯的優雅，浪漫與哀愁」音樂會，他將擔任指揮，與樂迷歡度新年。（國台交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 110年12月30日

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）國台交將舉行「廖國敏，林玲慧/史特勞斯的優雅，浪漫與哀愁」音樂會，由廖國敏指揮，女高音林玲慧擔任獨唱家，以小約翰．史特勞斯的「蝙蝠」序曲開場，帶來動聽曲目，與樂迷歡度新年。

國立台灣交響樂團29日發布新聞稿表示，廖國敏從2017年受邀與國台交合作以來，與樂團已培養相當默契。廖國敏過去曾與樂團合作過「英雄的生涯」與「唐吉訶德」2部理查．史特勞斯的作品，這次將演出廖國敏非常喜歡的「玫瑰騎士組曲」，在這部作品最後有很多的華爾滋舞曲，帶來歡慶新年的應景氛圍。

廖國敏表示，除了「玫瑰騎士組曲」之外，音樂會也將安排多首理查．史特勞斯的藝術歌曲，以及一些維也納比較輕鬆愉快的音樂，「希望透過這些好聽的音樂，帶給樂迷一個美好的2022年。」

台灣女婿廖國敏現任澳門國際音樂節節目總監及香港管弦樂團駐團指揮，活躍於國際舞台，曾與美國費城樂團、底特律交響樂團、法國國家電台管弦樂團、韓國首爾愛樂樂團、日本NHK交響樂團合作演出。

林玲慧表示，她非常喜歡理查．史特勞斯的藝術歌曲，「理查．史特勞斯創作的藝術歌曲不只旋律優美，樂團編制和配器法也相當完整，是少數藝術歌曲可以樂團化的作品。」林玲慧說，理查．史特勞斯的音樂與歌詞相輔相成，澎湃卻內斂，「好聽，就2個字！」

林玲慧也說，過去她有很多與鋼琴合作演唱理查．史特勞斯藝術歌曲的經驗，這次能與整個管弦樂團合作，非常期待。

「廖國敏，林玲慧/史特勞斯的優雅，浪漫與哀愁」音樂會將於2022年1月7日在台北市中山堂，1月8日在國台交演奏廳舉辦，音樂會前一小時由夜鶯基金會合作提供導聆，由蔡永凱主講。（編輯：張雅淨）1101230