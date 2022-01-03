奇美博物館提琴饗宴 8把古老名琴同台演出

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奇美博物館將於2月19日舉辦「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴，祭出2大提琴發源地的絕世名琴同台演出，並由提琴專家鍾岱廷（圖）分享名琴故事。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）擁有豐富名琴收藏的奇美博物館將於2月19日舉辦「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴，安排來自義大利2大製琴重鎮、8把古老名琴同台演奏，並由提琴專家分享名琴故事。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，奇美博物館擁有完整的名琴收藏，除了陳列展示、免費出借給學生及演奏家、國際研討交流之外，館方更希望提供民眾聆賞名琴的機會，2年前首辦的「提琴世界最古老的魔音」，在樂迷間造成轟動，相隔2年後再度推出「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴。

奇美博物館指出，義大利北部是提琴發源地，奠定現代提琴的形制規模，更為製琴歷史留下輝煌紀錄，此次音樂會將帶領大家感受義大利2大製琴聖殿「克里蒙納（Cremona）」、「布雷西亞（Brescia）」的作品特色。

奇美博物館指出，文藝復興運動重鎮之一的克里蒙納，製琴風格優雅細緻，精選最具代表性、製琴始祖安德烈．阿瑪蒂（Andrea Amati）與其兒子所製的經典名琴，包括世界最古老的大提琴「查理九世」、擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」及2把重要小提琴。

館方指出，以製作弓弦樂器與管風琴聞名的布雷西亞，製琴風格自由奔放，特別選出重量級大師加斯帕洛．達薩羅（Gasparo Bertolotti da Salò）與馬吉尼（Giovanni Paolo Maggini）等4把名琴，其中達薩羅1560年製小提琴，琴頭與琴身皆原汁原味，是目前世上公認最完整的遺作。

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奇美博物館指出，此次邀請知名小提琴家、灣聲樂團首席梁茜雯擔任音樂策劃，與灣聲樂團首席小提琴黃裕峯、灣聲樂團大提琴助理首席李建樺及前台北市立交響樂團中提琴家王瑞同台演出，並邀請奇美博物館資深提琴顧問鍾岱廷解說名琴，分享製琴雙城不同流派與名琴故事。

奇美博物館指出，「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴將於2月19日於奇美博物館奇美廳登場，今天起開放售票，限量150席，詳情可上奇美博物館官網查詢。（編輯：郭諭儒）1110103