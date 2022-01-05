十鼓全新創作音樂會 「祈天鼓動」1/21登場

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）十鼓擊樂團獲文化部積極性藝文紓困補助，將於1月21日晚間於十鼓仁糖文創園區舉辦「祈天鼓動」音樂會，邀請4名薪傳作曲家創作5首全新製作曲目，盼以鼓樂撼動人心。

十鼓擊樂團今天發布新聞稿指出，2022年十鼓擊樂團最新力作「祈天鼓動」音樂會，主要透過文化部因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情推出的積極性藝文紓困補助籌辦，有鑑於疫情對台灣與全世界藝文界造成重大影響，十鼓擊樂團盼以鼓聲撼動人心，誠心祈禱天地，帶領人類再跨越疫情挑戰。

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十鼓擊樂團指出，此次演出計劃自發想與執行正好跨越著疫情時代，以全新視角來進行全場音樂會的編創，融合傳承及創新概念，呈現後疫情時代表演藝術的柔軟與堅韌，希望民眾共同感受「祈天鼓動」的十鼓精神。

十鼓擊樂團指出，此次邀請4名薪傳作曲家謝家茗、謝懷珏、齊偉爾，以及十鼓長年旅外的資深團員傅奕涵，創作共5首全新跨時代的打擊樂作品，融合虛實的數位音樂創作與傳統鼓樂，作曲素材包含島嶼多元性的文化特色，自台灣橫跨世界，展現後疫情時代的音樂無國界概念，即日起開始售票。（編輯：黃世雅）1110105