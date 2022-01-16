神明銀帽匠師郭春福收徒授藝 循古禮拜師入門

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市登錄傳統工藝「神明銀帽」保存者、知名神帽製作藝師郭春福，新收年輕弟子入門習藝，今天遵循古禮行收徒拜師禮，吸引關心傳統文化發展的民眾前往見證傳統工藝薪火相傳。

拜師禮遵循古禮進行，郭春福帶領新收的17歲弟子吳致鋒向關聖帝君上香，再由吳致鋒向師傅、師娘呈拜師帖，隨後奉敬茶水及肉脯、芹菜、紅豆、蓮子、紅棗、桂圓等束脩六禮。郭春福則回贈蔥、芹菜、紅棗等物品，勉勵吳致鋒勤奮學習，也允諾將技藝傾囊相授。

拜師禮吸引不少關心傳統文化的民眾前往觀禮，台南市長黃偉哲與「人間國寶」泥塑藝師杜牧河也到場，並簽名見證傳統工藝薪傳。

台南市文化資處產管理處發布新聞稿指出，「師徒制」是早期民間技藝傳承方式，拜師禮代表師傅與學徒關係的正式確立，也象徵尊師重道的修業精神，傳統師徒制教學在現代社會不易實行，也更顯出拜師禮的特別與用心。

台南市文資處指出，郭春福從事神帽製作近半世紀，在銀質、銅質、紙質的神帽技藝極為突出，鹿耳門天后宮鎮殿媽祖像的巨型后冠就是他的作品。今天拜師的吳致鋒還在高職夜間部就讀，每天往返高雄與台南間，兼顧學藝與學業，相當難得。

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吳致鋒說，從小常跟著父親參加廟會，對神明銀帽漸產生興趣，未來希望從事相關行業。

黃偉哲拜師禮後接受媒體聯訪表示，台南是文化古都，也是人才輩出的工藝城市，市府多年來致力傳統藝術的推廣傳習，每年舉辦系列傳習課程，並與在地校園合作開辦實作教學，而民間工藝界能量也很充沛，今天的拜師禮展現傳統工藝者敬業樂業的職人精神，希望有更多新血為台灣傳統工藝注入活力。（編輯：黃世雅）1110116