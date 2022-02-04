毛線編織COVID-19 林沛瑩個展和病毒對話

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（中央社記者王寶兒台北4日電）藝術家林沛瑩長期以作品探索人類與病毒如何共存共生，最新個展互生Inter-（Being），其中透過手工針織試圖模擬COVID-19的模樣，再開創病毒和人的對話。

林沛瑩去年獲洪建全基金會「銅鐘藝術賞」，該獎由副董事長張淑征策劃，2018年起每年遴選一名具獨特視野及國際觀的台灣當代藝術家，在概念階段就開始投入支持。林沛瑩今年個展互生Inter-（Being）也由洪建全基金會主辦。

張淑征表示，基金會關注國際社會脈動、求新求變的精神，也體現於第3屆銅鐘藝術賞，林沛瑩結合自身生物科學領域的特色，從生命科學角度轉譯生命科學的新想像。

林沛瑩約從2011年起投入病毒相關創作，過往作品包含「天花症候群」、「病毒馴獸師計畫」、「病毒之愛」等。此次Inter-（Being）個展展出「邊界溶解」、「相即共生練習簿-出神1:1」、「相即共生練習簿–族譜X」及「合聲體共生宣言（人類版）」共4件作品。

其中「相即共生練習簿-出神1:1」試圖創造出病毒與人類的對話關係，外型看來如五顏六色的巨大毛線球。林沛瑩說，這個作品從好奇「病毒對於人體是長什麼樣子」出發，透過觀察電子顯微鏡下的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒蛋白質複製機制，她發覺病毒蛋白質複製過程，就像編織毛線的反覆動作。而用手織出病毒，也是身體體會病毒的方式。

林沛瑩說，在與創作團隊一起編織時，她人在荷蘭，大家一起走過封城、解封、擔心得病、身旁有人得病的反覆狀態，一邊編織COVID-19的模樣，嘴上談論的也是COVID-19，彷彿連有關COVID-19的意念都灌注在作品中。

林沛瑩個展互生Inter-（Being）現於台灣當代文化實驗場通信分隊展演空間Art Space III展出至2月28日。（編輯：屈享平）1110204