余道昌攜手國台交 奏出西貝流士小提琴未竟之夢

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）小提琴家余道昌將與國立台灣交響樂團合作音樂會，帶來芬蘭作曲家西貝流士「小提琴協奏曲」。這首樂曲可說是西貝流士的小提琴未竟之夢，雖然他沒能當上小提琴家，卻一樣用音樂感動世人。

余道昌接受中央社記者專訪時表示，「西貝流士放下了對小提琴的執著，將芬蘭的文化藝術與音樂結合在一起，成為他的使命。」

余道昌說，他完全可以體會西貝流士在創作這首作品的心情，「西貝流士是古典音樂史上很重要的作曲家，但他一生心心念念的是想當個頂尖的小提琴家，但這個夢想終究沒能實現，於是他將心力放在創作這首小提琴協奏曲。」

余道昌指出，在西貝流士「小提琴協奏曲」的第一個版本裡，「西貝流士大量表現小提琴的炫技，忽視樂團的均衡，讓音樂顯得格格不入」；後來西貝流士體認到自己一輩子無法如願做小提琴家，心情轉折，又修改了新的版本，也就是現在流傳的版本。

余道昌表示，這個版本裡，西貝流士把自己與小提琴都融入到樂團旋律之中，整體音樂可以感受到樂團與獨奏動人奇妙的和諧，又能聽見小提琴獨特的和聲與旋律，這首小提琴協奏曲也讓小提琴更被世人熱愛。

這首樂曲跟余道昌的人生也有疊合之處，余道昌說，美國求學加上工作26年後他返國成家立業，也順利找到教書工作，但工作幾年後面對台灣習樂環境的保守，他選擇離開國立大學穩定教職，以小提琴教學加上演奏作為音樂生涯的重心，幫助更多喜歡音樂的學子在正確的路上繼續前行。

余道昌表示，人生有很多選擇，乍看離開教職彷彿是一種挫敗，但余道昌說，他回想當初學音樂就是要把音樂分享給大家，喜愛小提琴的初心至今不變，「自己做了對的決定，挑自己最喜歡的路」。

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余道昌說，他現在教的大部分不是音樂班的孩子，都是已經決定出國念音樂的學生，「我反而可以用我在美國超過20年的經驗，讓他們少走冤枉路，這是我可以貢獻台灣這塊土地的地方」。

國台交「歡呼與吶喊」音樂會將於2月24日在台北國家音樂廳，2月27日在台中國家歌劇院大劇院登場，指揮為澳大利亞世界管弦樂團藝術總監兼首席指揮亞歷山大．布魯格AO（Alexander Briger AO）。（編輯：陳仁華）1110209