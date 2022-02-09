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在台巡展最後倒數 奈良美智拜年秀蔡總統賀卡

2022/2/9 15:59
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（中央社記者王寶兒台北9日電）日本藝術家奈良美智去年受文總邀請首度來台舉辦巡迴特展，最終的台南場特展將在13日畫下句點。奈良美智特別在推特感謝布展人員，也貼出總統蔡英文給他的生日賀卡。

奈良美智日前於台灣春節期間連連在社群平台發布推文，除發文向台灣民眾祝賀新年快樂、感謝在台巡展相關人員外，推文中還翻拍由蔡總統親手簽名的總統府卡片，以及中華文化總會送給他印有TEAM TAIWAN的帽子和代表台灣的玉山臂章。

文總今天透過新聞稿表示，由於奈良美智非常重視在台灣的特展，在台北、高雄、台南3場特展前，均3度親自來台布展，經歷長時間的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫隔離期。去年底趁奈良美智在台南布展期間，為表達台灣的感謝，特別在奈良美智生日前夕，由文總親贈蔡總統的慶生賀卡及禮物。

文總指出，蔡總統在送給奈良美智的生日卡片中表示，謝謝您在台日友情這一年來，不辭辛勞地3次至台灣布展，讓更多台灣民眾能看見跨越文化與世代的藝術。

由於奈良美智當時布展後安排了部落參訪的行程，蔡總統也在卡片中提到，「聽說您即將前往排灣族的大社與七佳部落，希望您會喜歡那裡。雖然兩個部落都曾因天災而遷移，但他們堅韌地將深根蒂固的原住民族文化傳統，轉化為藝術創作，以此來復甦自己的家園，打造出深具文化特色的部落。」

文總表示，蔡總統隨卡片送給奈良美智的生日禮物「勇士獻禮」，是來自於大社部落的藝術創作者尼誕．達給伐歷（Nitjan Takivalit），他以手工打造出排灣族部落最厲害的獵人，手中的圓盤則具「分享」之意。

蔡總統最後也在卡片中祝賀奈良美智，「祝您生日快樂，並期待這些『無牆美術館』能帶給您不一樣的台灣旅行體驗。」（編輯：張雅淨）1110209

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