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台南市鄭成功文物館整建工程開工 2023年完工

2022/2/10 17:19（2/10 18:16 更新）
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館藏近5000件文物的台南市鄭成功文物館整建工程10日開工，預定2023年上半年完工。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月10日
館藏近5000件文物的台南市鄭成功文物館整建工程10日開工，預定2023年上半年完工。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月10日
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（中央社記者張榮祥台南10日電）館藏近5000件文物的台南市鄭成功文物館整建工程今天開工，總經費逾新台幣4500萬元，預定2023年上半年完工。

台南市中西區鄭成功文物館毗鄰延平郡王祠，2021年中休館暫停開放，進行館舍整修及展覽更新籌備工作，今天開工展開整建修復工程，工程總經費4519萬4418元，工期300工作天，台南市政府將投入逾6115萬元升級館內軟硬體。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，鄭成功文物館館藏近5000件文物，是全國典藏明、清文物的重量級博物館。鄭成功文物館2019年獲文化部博物館旗艦計畫補助，預定2年內以館藏文物為核心，爭取升級為市府2級機關「台南市歷史博物館」。

鄭成功文物館建築最早可追溯至1930年代日治時期，館舍名稱幾經更迭，從1932年「台南市史料館」、1936年「台南州台南市歷史館」、1946年「台南市立歷史館」、1962年「台南市立民族文物館」，到2003年改名為「鄭成功文物館」。

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如今的展館建物是1961年負責規劃修復延平郡王祠的成功大學建築系教授賀陳詞設計的，1965年完工後台南市立民族文物館搬遷至此，再經兩度整修，2010年和延平郡王祠同被登錄為台南市歷史建築。

文化局表示，這次整修工程預定進行館舍硬體設備更新、內部空間重新規劃及戶外平台修繕更新、植栽整理移植，不僅保留賀陳詞融合中式園林與西方現代建築巧思的設計理念，也將提供更舒適的館舍展覽空間。（編輯：陳仁華）1110210

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