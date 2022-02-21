「1930．烏山頭」日文版 東京舉行新書發表會

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台南市文化資產管理處出版青少年繪本小說「1930．烏山頭」日文版，20日在日本東京誠品生活日本橋舉辦新書發表會，活動以台日連線視訊方式進行，探討嘉南大圳水文化。中央社記者楊明珠東京攝 111年2月21日

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）台南市文化資產管理處出版青少年繪本小說「1930．烏山頭」日文版，昨天在日本東京誠品生活日本橋舉辦新書發表會，活動以台日連線視訊方式進行，探討嘉南大圳水文化。

「1930．烏山頭」日文版新書發表會由中文版原作者謝金魚、推薦序作者旅台作家栖來光、日文版翻譯池田茜藍以中日雙語向日本讀者介紹。這場新書發表會因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，採取台日連線視訊會議方式進行。

此書是以嘉南大圳建造者、來自日本石川縣金澤市的技師八田與一（1886-1942年）及其同鄉表姪、畫家伊東哲（1891-1979年）為主角的冒險小說，以1920到1930年代嘉南平原為場景，描繪兩人邂逅大圳女神的奇幻故事。由插畫家賴政勳、林容萱作畫。

全書以伊東哲的畫作「嘉南大圳工事模樣」貫穿全文，隨著劇情推進，讀者將逐一遇見工事畫中的機具、動物、物產、風景等，書中也附上畫作解析，幫助讀者理解。

新書發表會上，謝金魚表示，如同嘉南大圳一般，這本繪本小說也是集結了許多人的努力才完成，感謝一同完成這本書的夥伴。她也向日本觀眾喊話，台灣不只有美食，還有許多豐富的文化，歡迎有機會多多來認識台灣。

栖來光則表示，嘉南大圳是量體龐大的文化資產，要轉化成小說實屬不易，再轉譯成日文難度又更高。她感謝台南市政府為了推廣文化交流所付出的努力，也期盼未來台日可以有更多的藝文交流。

池田茜藍將中文版「1930．烏山頭」翻譯成日文，也擔任這場日文版新書發表會口譯。她對中央社表示，今天2月21日恰好是書中主角之一、「嘉南大圳之父」八田與一的冥誕，在這前夕舉辦新書發表會，別具意義。而且伊東哲的生日也在2月，時機很巧合。

畫作「嘉南大圳工事模樣」是伊東哲受八田與一之託所創作，記錄了烏山頭水庫建造的過程及當時嘉南平原的物產風景，是重要的大圳衍生創作之一。當時總共繪製了20幅，其中2幅真跡現存於伊東哲後代家中，台南市隆田chacha文化資產教育園區有2幅仿製品，以及以其為藍本打造的嘉南大圳主題沉浸式劇場。

池田表示，去年台南市府辦理「嘉南大圳開工滿百週年紀念典禮」，也採台日視訊活動，相當盛大。有旅居石川縣金澤市的台僑反映說，日本部分學校有收藏中文版「1930．烏山頭」，學童雖對書中插圖頗感興趣，卻因不懂中文而無法閱讀。後來，台南市文資處尋求日本北國新聞社協助出版日文版。

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台南市政府今年2月9日伊東哲冥誕131週年當天，台南市長黃偉哲贈送「1930．烏山頭」日文版給金澤市，由金澤市長山野之義代表接受，兩人舉行視訊完成贈書。

池田說，目前受到疫情影響，台日雙方人員無法正常往來，希望藉由「1930．烏山頭」日文版，讓更多日本學童閱讀，當作一種預習，等疫情緩解後，可到台南市更進一步了解嘉南大圳的水文化、歷史等。日文版第一刷3000本，除了1000本贈予石川縣之外，也在日本誠品生活日本橋、網路書店販售。（編輯：林憬屏）1110221

「1930．烏山頭」一書是以嘉南大圳建造者、來自日本石川縣金澤市的技師八田與一及其同鄉表姪、畫家伊東哲為主角。書中以伊東哲的畫作「嘉南大圳工事模樣」貫穿全文。中央社記者楊明珠東京攝 111年2月21日

冒險小說「1930．烏山頭」日文版20日在東京舉行新書發表會。書中有嘉南大圳建造者八田與一家屬提供的珍貴照片。照片中有八田與一（前排標注：父）及其姪子伊東哲（後排），兩人是此書的主角。（八田與一家屬提供）中央社記者楊明珠東京攝 111年2月21日

「1930．烏山頭」日文版20日在東京舉行新書發表會。中文版原作者謝金魚、推薦序作者旅台作家栖來光、日文版翻譯池田茜藍以中日雙語向日本讀者介紹。中央社記者楊明珠東京攝 111年2月21日