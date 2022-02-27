藝術搭起四鄉五島風塔 馬祖孩子共創地方未來

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馬祖國際藝術島東引作品「風塔」，以馬祖先民乘風揚帆的漁業文化為構想，將馬祖孩子創作的泥染布塊綑綁在代表馬祖文化竹塔上。（圖亞圖創意工作室有限公司提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 111年2月27日

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（中央社記者邱筠連江縣27日電）與馬祖孩子共創藝術作品「風塔」，地方青年串連馬祖四鄉五島學生，透過藝術共創連結馬祖各島異同特質，培力馬祖在地文化認同。

馬祖國際藝術島東引作品「風塔」以馬祖先民乘風揚帆的漁業文化為構想，以青竹構建塔身，將馬祖學生創作的泥染布塊綑綁在代表馬祖文化竹塔上，並沿用地方居民利用漁業尼龍繩「曬衣」的技法，當海風貫穿時可隨風飄揚，象徵著「風帆」的意象，裝置表現出馬祖日常風景。

計畫策展人之一的蔡沛原受訪表示，風塔不僅表現地方日常，更隱藏藝術島十年共創馬祖的期許。過去海上漂泊漁船因選擇島嶼灣澳駐島生活，不同族群與島嶼環境連結發展，在閩東文化同質性中發展各島特色，因應國共對峙與政治變遷，各島集合定名為「馬祖」，列島形成命運共同體，希望透過藝術創作展現歷史意義。

計畫團隊圖亞圖創意工作室有限公司成員受訪表示，團隊巡迴四鄉五島共7所國中小學校，帶領馬祖孩子採集各島不同色彩的土壤與植物，藉由「泥染」方式連結馬祖各島故事，並象徵扎根地方；泥染白布則有祖先「帆」的意象，代表馬祖先民乘船移居的島嶼歷史，希望藝術教育帶入馬祖在地文化認同，跳島呈現藝術共創旅程意涵。

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夥伴單位鹹味島合作社受訪表示，當馬祖各島孩子，透過自己感受土壤特質，共同砌起一座風塔，並利用馬祖海風代替火焰攪動，當風塔上的泥染帆布因風滾動，不僅展現各島異同的島嶼色彩，也形成「馬祖」轉生面貌，希望孩子在認識過去與現在的文化差異中，共創對馬祖未來的想像。

圖亞圖創意工作室表示，風塔作品矗立在東引忠誠門前，為讓參與者更了解藝術教育推動過程，從現在起至4月10日，每天上午10時至晚間10時，東引鄉樂華村36號（劉依祥宅）正展出「風塔藝術教育巡迴共創展」，可前往參觀計畫策展人蔡沛原、林喬安的各島共創過程、體驗互動泥染、風塔共創紀錄片等，深入了解作品。（編輯：張銘坤）1110227

地方青年帶領馬祖孩子採集各島不同色彩的土壤與植物，藉由「泥染」方式連結馬祖各島故事，象徵扎根地方，共創藝術作品「風塔」。（圖亞圖創意工作室有限公司提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 111年2月27日

地方青年帶領馬祖孩子創作泥染布塊，共創藝術作品「風塔」，希望藝術教育帶入馬祖在地文化認同，跳島呈現藝術共創旅程意涵。（圖亞圖創意工作室有限公司提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 111年2月27日