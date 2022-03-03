台灣藝術家經典巡迴講座起跑 藝術與大眾零距離

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「2022台灣藝術家經典巡迴講座」開跑，藝術家林惺嶽（前）講座2日登場，包含國立台北藝術大學博物館研究所副教授廖仁義（後左起）、關渡美術館館長黃建宏、北藝大校長陳愷璜、國美館館長梁永斐、華梵大學美術與文創學系助理教授倪又安皆出席與會。（國美館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月3日

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（中央社記者王寶兒台北3日電）國立台灣美術館以去年「家庭美術館──美術家傳記叢書」及「台灣傑出藝術家紀錄片」傳主為主角，今年辦理「2022台灣藝術家經典巡迴講座」，讓藝術家與大眾零距離。

國美館館長梁永斐透過新聞稿表示，國美館此次邀請藝術家傳主或其家屬、美術研究學者、專家進行演講或對談，透過藝術人生與創作故事的分享、藝術作品的深度剖析等，讓大家藉由面對面的交流，深入了解台灣這片土地孕育出的藝術家。

「2022台灣藝術家經典巡迴講座」與全台6間美術館、2所大專院校及2個民間藝文空間合作，共辦理14場次。親自到場參加的藝術家有林惺嶽、李小鏡、張淑美、李穀摩、奚淞及賴純純；高一峰、施翠峰、劉文煒、邱亞才、楚戈、洪瑞麟、傅狷夫及蒲添生則由家屬或傳記作者代表出席。

林惺嶽講座昨天登場，因他長期任教國立台北藝術大學，特別選在其校園內的關渡美術館舉行。

北藝大校長陳愷璜表示，林惺嶽不但是北藝大的退休教授，更是學校的名譽教授，而林惺嶽放在總統府「虹廳」的作品「國鳥駕到」，作品中的木瓜意象更可說是代表台灣庶民生活及豐沛的藝術意涵。

「2022台灣藝術家經典巡迴講座」由國美館與北中南大專院校及美術館共同主辦，即日起至6月18日將在各地陸續登場。（編輯：管中維）1110303