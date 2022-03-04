更多編輯台推薦新聞：
俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看
國際

俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優
生活

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

張系國受聘清華駐校作家 不定時演講激發想像

2022/3/4 17:53（3/5 09:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
清華大學4日正式聘任知名科幻小說作家張系國（左）為駐校作家，由副校長戴念華（右）頒發證書。（取自國立清華大學臉書）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月4日
清華大學4日正式聘任知名科幻小說作家張系國（左）為駐校作家，由副校長戴念華（右）頒發證書。（取自國立清華大學臉書）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）國立清華大學聘任知名科幻小說作家張系國為駐校作家，除了這學期在華文文學所開課外，未來也會不定時舉辦演講，啟發學生創作，激發無限想像力。

清華大學在臉書發文指出，校方今天由副校長戴念華頒授張系國駐校作家聘書，並贈送具有紀念性的紫色領帶，領帶上的喜鵲有報喜之意，梅花則具有紀念清華首任校長梅貽琦的意涵。

清華指出，作為清華駐校作家的張系國，這學期在華文所開課，之後還會不定時舉辦演講，啟發同學們的創作，激發無限的想像力。

清華大學轉述張系國所說，這次回新竹最開心的事，就是將剛寫完的書出版，讓同學們在上課時拿到新書，他說「感覺很溫暖、很快樂，我還在南大校區附近買了房子呢。」

戴念華於文中表示，張系國是科技人出身，卻在文學領域發光發熱，這與清華大學的跨領域理念不謀而合，清華已有 1/4 的學生修習雙專長，希望能培養學子跨領域的視野與角度。（編輯：張銘坤）1110304

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族