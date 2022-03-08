姚一葦百年冥誕 戲劇的力量重新開始

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今年是已故劇作家姚一葦百年冥誕，國立台北藝術大學舉辦一系列紀念活動，8日宣告記者會上，由北藝大學生粉墨登場，演出姚一葦代表作「申生」片段。中央社記者邱祖胤攝 111年3月8日

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（中央社記者邱祖胤台北8日電）今年是已故劇作家姚一葦百年冥誕，國立台北藝術大學特別以他生前最後一部戲劇作品「重新開始」為題舉辦一系列紀念活動，今天在台灣當代文化實驗場C-LAB舉行宣告記者會。

現場由北藝大學生粉墨登場，演出姚一葦代表作「申生」片段，考究的服裝以及肅穆的念白，帶領現場觀眾回到2000多年前的宮鬥現場。

北藝大校長陳愷璜致詞時表示，姚一葦是北藝大前身國立藝術學院的創校戲劇系主任及教務長，姚一葦作為現代劇場的導師兼推手，一路走來，始終充滿開創性及啟發性。

北藝大戲劇學院院長王世信致詞時表示，姚一葦對許多學生而言是一個特別的存在，在那個年代如果沒有姚一葦的耕耘，台灣的劇場可能不會有目前的風貌。

紀念姚一葦冥誕系列活動，包括舉辦「姚一葦劇本獎」，搬演經典作品「申生」，舉行國際學術研討會，以及X Voice特展。其中「申生」是姚一葦1971年的作品，故事描述春秋時代晉國晉獻公庶長子申生，在即將登上王位的過程中被驪姬所害，全劇呈現人在高壓惡劣環境中所展現的求生與扺抗意志。

「申生」導演宋厚寬致詞時表示，姚一葦是他的老師的老師，這次的演出感覺像是他穿越時空與「姚老師」對話，「好像我重新做一次導演課的呈現，老師出一個劇本，讓學生去思考、反芻這個劇本，從中發揮創意。」

此外，6月將推出「2022一葦百年國際學術研討會」，由戲劇評論家于善祿策劃，邀請台灣戲劇學者邱坤良舉行專題演講，重新定位姚一葦在台灣戲劇發展脈絡中的歷史位置，另有台灣、日本、新加坡、中國等地共18名學者提出研究論文，以及舉行圓桌論壇。

年底則將舉行X Voice特展，跨領域呈現姚一葦的理念與創作。（編輯：張雅淨）1110308