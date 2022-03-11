文化部：TaiwanPlus總觸及人次破3千萬 盼多鼓勵

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（中央社記者王寶兒、郭建伸台北11日電）文化部今天說，TaiwanPlus開播6個多月總觸及人次破3000萬，使用者7成為英文人口，初步已達國際化目標，期盼國民給團隊更多時間、支持與鼓勵。

台灣民眾黨立法院黨團今天舉行「部會發包平台APP億來億去，數位轉型不該淪為數位錢坑」記者會，民眾黨立委高虹安指出，TaiwanPlus影音串流平台下載次數月均增幅只有2000人次左右，包含網站、社群媒體、APP影片日均觀看總數也都只有7萬多人次而已。

高虹安指出政府用4年新台幣58億元預算打造TaiwanPlus，但一年下來累積下載數目標達成率只有3%，超過6成還都是台灣自己人捧場。

高虹安指出，倉促上路TaiwanPlus缺乏「全球在地化」精神，立意良善但內容不受外國觀眾喜愛，再好的初衷都會淪為空談，要求文化部及負責執行TaiwanPlus的單位應重新思英語系國家觀眾的文化特色、生活習慣，重新製作外國觀眾喜愛的數位內容，才能解決困境。

對此，文化部發布新聞稿表示，TaiwanPlus自去年8月30日開播到今年3月8日，6個多月總觸及人次破3000萬（含網路、APP及社群媒體），平均每天瀏覽數約13.6萬人次；使用者中7成為英文人口、2成為華語，分布國家含美國、德國、英國及日本等129國，近期報導也獲美國福斯新聞（Fox News）及英國衛報（The Guardian）引用，初步已達國際化目標。

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文化部說，TaiwanPlus於2021、2022年分別編列新台幣9.45億元、10億元預算，製播節目以台灣與世界連結為主軸，包含介紹台灣各產業，如美食、建築、音樂、科技及體育等不同領域的台灣之光；此外，透過記錄外國人在台灣生活，介紹台灣生活文化，而繁體中文教學節目，提供國際人士華語學習管道。

文化部表示，TaiwanPlus是目前台灣唯一對國際發聲全英語平台，經營團隊已網羅國內、外許多專業媒體人才加入，每日精進努力突破，期盼國民給團隊更多時間、支持與鼓勵，相信TaiwanPlus定能成為世界看見台灣的重要管道。（編輯：蘇龍麒）1110311