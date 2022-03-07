致敬台灣女性 TaiwanPlus影片策展呈現女力價值

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）明天就是國際婦女節，國際影音串流平台TaiwanPlus（Taiwan+）推出一系列影片，以台灣女性各方面成就為主題，向全球展現這塊土地的多樣性與多元價值。

TaiwanPlus今天發布新聞稿分享，8日起將在官方平台上架多部展現台灣女力的影片，包含紀錄片「尼泊爾布思議」、「多肉女子生存之道」、「非法母親」、「學數學的女孩們」等。

TaiwanPlus執行長蔡秋安指出，「TaiwanPlus藉由一年一度的國際婦女節，邀請觀眾一同從各種角度，深入挖掘女性探索自我的旅程，鼓勵女性勇於展現多元化的真實面貌，全方位綻放獨一無二的美麗光環。」

「尼泊爾布思議」透過12分鐘的影像，帶領觀眾了解台灣女孩林念慈如何在而立之年之際，毅然決定離開舒適圈，遠赴尼泊爾推廣正向經期教育，還帶領當地婦女手作可重複使用的布衛生棉，提供就業與成長機會，扭轉日常生活。

「多肉女子生存之道」故事主角Amy與馬力共組團體「肉彈甜心」，大方施展「肉肉女」魅力，以幽默風格「擠歪」社會推崇纖細身形的傳統框架，鼓勵女性與自己的身體和平共處。

「非法母親」講述一對同性伴侶小雨和世平，在2019年被「允許」成為彼此的妻子，卻仍不被「允許」實現想要成為母親的心願。透過這部紀錄片，看見她們面對現今無法改變的制度，設法找出不受法律規範的道路，達成為人母夢想的歷程。

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「學數學的女孩們」記錄美國普林斯頓大學數學系的幾何分析專家張聖容，與美國加州大學聖地牙哥分校數學系的譜圖論與大數據理論學者金芳蓉，兩名成長於台灣60年代的女性，如何打破性別窠臼，在數學領域大展身手、揚名國際。

TaiwanPlus盼透過這些動人的女性故事，探討台灣與國際當代的重要社會議題，也向世界展現台灣的多元性與堅毅不拔的精神，在女性的職涯志向、審美觀、家庭生活等領域都有所體現。（編輯：張雅淨）1110307