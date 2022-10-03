TaiwanPlus電視頻道開播 蔡總統：讓世界聽到台灣[影]

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台灣第一個以全英語播出並以影音內容為主的串流平台TaiwanPlus，3日上午在公視舉行電視頻道開播記者會，總統蔡英文（圖）出席致詞。中央社記者王飛華攝 111年10月3日

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（中央社記者陳俊華台北3日電）TaiwanPlus電視頻道今天開播。總統蔡英文說，台灣有獨特國際戰略位置，更有特殊國際處境，這時候透過自己的頻道傳遞屬於台灣的觀點，讓世界聽到台灣的聲音，就更顯重要。

蔡總統、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥等人上午出席TaiwanPlus電視頻道開播記者會。

蔡總統致詞時說，TaiwanPlus網路平台在去年8月30日上線，經過一年努力，現在透過電視頻道，擴大服務更多觀眾。過去幾十年台灣從威權走向民主，透過強健的公民社會，持續深化、鞏固民主，近幾年來台灣在對外關係有重要發展、防疫成就也得到國際肯定。

影片來源：TaiwanPlus

蔡總統表示，台灣在全世界半導體、高科技產業供應鏈中，占有舉足輕重的關鍵地位。台灣還有很多重要發展，值得跟全世界分享，透過分享故事，鼓舞更多共享民主價值的國際夥伴，加深民主盟友團結力量。

蔡總統指出，台灣有獨特國際戰略位置，更有特殊國際處境，這時候透過自己的頻道傳遞屬於台灣的觀點，讓世界聽到台灣的聲音，就更顯重要，未來TaiwanPlus將肩負這項任務。

蔡總統說，英國的BBC、日本的NHK，都是世界知名公共媒體，也擁有電視頻道、網站等多元平台，把屬於它們的特殊觀點，傳播給國際知道，相信未來TaiwanPlus會朝這目標邁進。

總統蔡英文（中）3日上午在台北出席公共電視TaiwanPlus頻道開播記者會，與公共電視董事長胡元輝（左起）、行政院長蘇貞昌、TaiwanPlus代理執行長余佳璋（右起）、文化部長李永得一同啟動儀式，並合影。中央社記者王飛華攝 111年10月3日

蔡總統也以英文致詞表示，TaiwanPlus頻道開播，增加台灣媒體的多樣性及國際視野，是台灣媒體向前邁進的重要一步；隨著世界各地愈來愈多人關注台灣，建立一個在國際社會彰顯台灣的平台，更顯重要。

蔡總統說，除了國際傳播，TaiwanPlus對「2030雙語國家政策」扮演重要角色，提供國內議題的英語節目；政府致力提升台灣的全球競爭力，而雙語人才的培養是重要一環。強化台灣與國際社會溝通和交往的能力，將有助讓世界看到，台灣可做出的貢獻。

蔡總統表示，今年隨著更多觀眾希望知道台灣對區域和國際事務的看法，TaiwanPlus的線上觸及也大幅擴張。TaiwanPlus加入公視大家族後，將製作引人入勝的內容，吸引更多國內外觀眾。相信新的電視頻道將有助強化國際連結，並提供優質節目內容。

蘇貞昌表示，武漢肺炎肆虐全球，台灣將疫情守到最好，還能拚出6.57%的經濟成長率，創11年來新高。台灣是怎麼做到的，全世界都很想知道，台灣也願意把故事說給大家聽。

蘇貞昌說，台灣自由、民主、重視人權，與認同普世價值的國家站在同一陣線，但卻有惡鄰居，始終以武力威嚇台灣，但台灣人民如常生活、經濟照常發展，民主、自由、人權都飛躍進步，台灣是怎麼做到的？全世界都想知道，台灣也願意讓世界知道。

蘇貞昌指出，所以台灣需要一個發聲的平台，TaiwanPlus去年8月線上平台開播，經過文化部、公廣集團努力，今天全英語電視頻道開播，台灣的努力願和世界分享，世界也可透過頻道知道台灣美麗、感人的故事，祝福開播成功順利。（編輯：蘇志宗）1111003

總統蔡英文（中）3日上午在台北出席公共電視TaiwanPlus頻道開播記者會，與公共電視董事長胡元輝（左起）、行政院長蘇貞昌、TaiwanPlus代理執行長余佳璋（右起）、文化部長李永得一同啟動儀式。中央社記者王飛華攝 111年10月3日