TaiwanPlus獨播登台之路 記錄台灣Live音樂文化

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國際影音平台TaiwanPlus（Taiwan+）推出原創實境紀實節目「登台之路」，17日在台北華山1914文化創意產業園區舉行國際首播記者會，參與紀錄片劇集的音樂人出席合影。中央社記者徐肇昌攝 111年1月17日

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）國際影音平台TaiwanPlus推出原創實境紀實節目「登台之路」，記錄台灣25年Live音樂文化，更聚焦Tizzy Bac等10組音樂創作人登台前所經歷的挑戰與突破。

TaiwanPlus（Taiwan+）今天舉辦節目國際首播記者會，執行長蔡秋安，「登台之路」監製、Legacy Taipei音樂展演空間總經理馬天宗、中央通訊社董事長劉克襄、社長張瑞昌及音樂人們皆有出席。

國際影音平台TaiwanPlus（Taiwan+）推出原創實境紀實節目「登台之路」，17日在台北華山1914文化創意產業園區舉行國際首播記者會，TaiwanPlus執行長蔡秋安 （中）等人出席並合影。中央社記者徐肇昌攝 111年1月17日

蔡秋安表示，台灣自由開放的環境與土壤孕育許多音樂人，每個音符都凝結了時代價值，盼透過不同主題堆疊出台灣的價值與能量，讓全球觀眾聽見也看見台灣的生命力。馬天宗也分享，「登台之路」呈現的10組音樂人，像音樂光譜的切片，濃縮台灣音樂場景，希望藉由節目讓觀眾一窺台灣音樂「現在進行式的全貌」。

「登台之路」耗時2年半籌劃拍攝，聚焦音樂人在表演之外，站上舞台前所經歷的掙扎與低潮，以及面對生命高低起伏，精選台灣近25年來Live演出的音樂場景。同時近距離跟拍10組音樂人，包含經典樂團Tizzy Bac、八十八顆芭樂籽、十九兩樂團、黃玠、怕胖團、阿爆、黃明志，以及後起之秀甜約翰、LINION與扶持潛力新星的「大團誕生」。

以鋼琴搖滾樂風獨樹一格的Tizzy Bac出道逾20年，經歷休團破碎期、貝斯手哲毓因病離世，在節目中翻出3人過去合作身影。主唱惠婷坦言，回顧的過程有百感交集之處，「如果有些事情不刻意回去看，會淹沒在日常生活雜事中」，她很感謝透過紀錄片，去注意到生命中很重要的事情。

Tizzy Bac是1999年出道的樂壇前輩，被問及是否有想建議後輩樂團的方式，惠婷笑言年代不同，現代年輕人不用走他們以前的路，在網路還不發達時，Tizzy Bac得帶著樂器到全台場所表演，「網路原生時代不用像我們做體力活」；鼓手前源也鼓勵每個樂團找到自己適合的方式，「台灣很容易用成功的方式複製貼上，獨立樂團不應該有這樣的限制」。

國際影音串流平台TaiwanPlus在2022新年之際推出原創實境紀實節目「登台之路」，近距離跟拍10組音樂創作人，紀錄他們登上舞台前所經歷的挑戰。樂團Tizzy Bac成員陳惠婷（右）、林前源（左）17日在台北出席紀錄片首播記者會。中央社記者徐肇昌攝 111年1月17日

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R&B潛力新星LINION年僅24歲就發行過兩張專輯，也是透過「大團誕生」被更多歌迷認識，節目中還找到他在美國求學時的室友訪問，室友還翻出兩人以前拍攝的影片，讓LINION感動爆哭。

LINION日前剛推出新單曲Holiday Only，並在記者會上現場獻唱，他透露繼去年與日本獨立樂團THREE1989合作，挑戰中日英三語創作後，今年也會持續有與海外音樂人合作計畫。「登台之路」即日起將陸續在TaiwanPlus官網全球獨播。（編輯：屈享平）1110117

國際影音串流平台TaiwanPlus推出原創實境紀實節目「登台之路」，17日在台北舉辦首播記者會，邀請音樂人LINION（林翰宇）獻唱歌曲。中央社記者徐肇昌攝 111年1月17日

國際影音串流平台TaiwanPlus（Taiwan+）推出原創實境紀實節目「登台之路」，近距離跟拍10組音樂創作人，記錄他們登上舞台前所經歷的挑戰及心路歷程。音樂人黃玠17日下午在台北出席首播記者會。中央社記者徐肇昌攝 111年1月17日

國際影音串流平台TaiwanPlus（Taiwan+）在2022新年之際推出原創實境紀實節目「登台之路」，近距離跟拍10組音樂創作人，記錄他們登上舞台前所經歷的挑戰。十九兩樂團17日在台北出席紀錄片首播記者會接受媒體拍照。中央社記者徐肇昌攝 111年1月17日

國際影音串流平台TaiwanPlus推出原創實境紀實節目「登台之路」，近距離跟拍10組音樂創作人，17日在台北舉辦首播記者會，甜約翰樂團出席。中央社記者徐肇昌攝 111年1月17日

國際影音串流平台TaiwanPlus（Taiwan+）推出原創實境紀實節目「登台之路」，近距離跟拍10組音樂創作人，記錄他們登上舞台前所經歷的挑戰。樂團怕胖團17日下午在台北出席紀錄片首播記者會，接受媒體拍照。中央社記者徐肇昌攝 111年1月17日