TaiwanPlus獨播登台之路 記錄台灣Live音樂文化
（中央社記者葉冠吟台北17日電）國際影音平台TaiwanPlus推出原創實境紀實節目「登台之路」，記錄台灣25年Live音樂文化，更聚焦Tizzy Bac等10組音樂創作人登台前所經歷的挑戰與突破。
TaiwanPlus（Taiwan+）今天舉辦節目國際首播記者會，執行長蔡秋安，「登台之路」監製、Legacy Taipei音樂展演空間總經理馬天宗、中央通訊社董事長劉克襄、社長張瑞昌及音樂人們皆有出席。
蔡秋安表示，台灣自由開放的環境與土壤孕育許多音樂人，每個音符都凝結了時代價值，盼透過不同主題堆疊出台灣的價值與能量，讓全球觀眾聽見也看見台灣的生命力。馬天宗也分享，「登台之路」呈現的10組音樂人，像音樂光譜的切片，濃縮台灣音樂場景，希望藉由節目讓觀眾一窺台灣音樂「現在進行式的全貌」。
「登台之路」耗時2年半籌劃拍攝，聚焦音樂人在表演之外，站上舞台前所經歷的掙扎與低潮，以及面對生命高低起伏，精選台灣近25年來Live演出的音樂場景。同時近距離跟拍10組音樂人，包含經典樂團Tizzy Bac、八十八顆芭樂籽、十九兩樂團、黃玠、怕胖團、阿爆、黃明志，以及後起之秀甜約翰、LINION與扶持潛力新星的「大團誕生」。
以鋼琴搖滾樂風獨樹一格的Tizzy Bac出道逾20年，經歷休團破碎期、貝斯手哲毓因病離世，在節目中翻出3人過去合作身影。主唱惠婷坦言，回顧的過程有百感交集之處，「如果有些事情不刻意回去看，會淹沒在日常生活雜事中」，她很感謝透過紀錄片，去注意到生命中很重要的事情。
Tizzy Bac是1999年出道的樂壇前輩，被問及是否有想建議後輩樂團的方式，惠婷笑言年代不同，現代年輕人不用走他們以前的路，在網路還不發達時，Tizzy Bac得帶著樂器到全台場所表演，「網路原生時代不用像我們做體力活」；鼓手前源也鼓勵每個樂團找到自己適合的方式，「台灣很容易用成功的方式複製貼上，獨立樂團不應該有這樣的限制」。
R&B潛力新星LINION年僅24歲就發行過兩張專輯，也是透過「大團誕生」被更多歌迷認識，節目中還找到他在美國求學時的室友訪問，室友還翻出兩人以前拍攝的影片，讓LINION感動爆哭。
LINION日前剛推出新單曲Holiday Only，並在記者會上現場獻唱，他透露繼去年與日本獨立樂團THREE1989合作，挑戰中日英三語創作後，今年也會持續有與海外音樂人合作計畫。「登台之路」即日起將陸續在TaiwanPlus官網全球獨播。（編輯：屈享平）1110117
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