TaiwanPlus電視頻道開播 李永得：半年內國際落地[影]

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影音串流平台TaiwanPlus於3日在公視舉行電視頻道開播記者會，文化部長李永得（圖）致詞表示，這是台灣媒體發展史中重要一刻，有如等待了20多年的美夢成真，目標半年內讓頻道在國際落地。中央社記者王飛華攝 111年10月3日

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）台灣國際影音串流平台TaiwanPlus今天舉行電視頻道開播記者會，文化部長李永得表示，這是台灣媒體發展史、等了20幾年的重要一刻，目標半年內讓頻道在國際落地。

在創作歌手舒米恩Suming「記得海洋」歌聲中，今天活動正式展開，也象徵TaiwanPlus將跨越海洋與國際社會互動，讓世界看見台灣。現場也邀請總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得 、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥與美、英、法駐台代表，以及藝人法比歐、周厚安、李玉璽等出席參與。

影片來源：TaiwanPlus

李永得致詞表示，今天是台灣媒體發展史中重要一刻，有如等待了20多年的美夢成真。他指出，早在20幾年前，鄰近亞洲國家不僅日本NHK、韓國阿里郎有對外廣播或發送節目的英文頻道外，越南、泰國、印尼、中國、俄羅斯等國也都具備。這讓台灣學術界、新聞界過去就頻頻倡議，也應建立對國際發聲頻道。

今天見證全英、公共、國際的TaiwanPlus電視頻道開播，讓李永得感觸很深，他也感謝蔡總統、蘇貞昌傾力支持TaiwanPlus誕生。他坦言過去可能走了一些冤枉路，但感謝第一階段中央社、國內影音團隊協助，與立法院及外界的嚴厲指教。

李永得強調，未來文化部還有3件事會繼續推動，包含公視法修法，讓TaiwanPlus有法律基礎，也計畫在6個月內使TaiwanPlus在北美國際落地，並加強人才培育。

總統蔡英文（中）3日上午在台北出席公共電視TaiwanPlus頻道開播記者會，與公共電視董事長胡元輝（左起）、行政院長蘇貞昌、TaiwanPlus代理執行長余佳璋（右起）、文化部長李永得一同啟動儀式，並合影。中央社記者王飛華攝 111年10月3日

公廣集團董事長胡元輝表示，公視承接TaiwanPlus後，也承擔推動台灣國際傳播的重要使命，讓國際社會理解台灣的文化與觀點，備感榮耀也感到責任重大。他指出，TaiwanPlus和公視團隊合作融洽、互相補位，希望在半年內把各項內容做得更精進、有品質，目前也在做國際各地落地調查，儘速達成文化部期待。

TaiwanPlus代理執行長余佳璋指出，團隊自2021年上線至今，已製作30檔節目，橫跨新聞、自然、科技、美食、歷史人文等，旗下社群累積42萬粉絲，新聞內容也獲美、英、澳、韓等各國重要媒體引用。

余佳璋說，為持續向世界傳達台灣的聲音，TaiwanPlus除了將從每日3節新聞，增加為每日9節之外，也推出多項全新節目企劃，包含新聞政經時事訪談性節目Taiwan Talks，還有外景旅遊節目「法比歐與周厚安的戶外大冒險」、「台灣就醬玩」及挖掘台灣特色的Wow! Taiwan、「三人成行」等。

TaiwanPlus電視頻道已於今天凌晨0時正式開播，24小時無間斷播送；台灣觀眾可透過無線數位電視第7台，或全台有線電視系統業者的國際頻道區塊收看；國際觀眾可從官網與YouTube頻道TaiwanPlus Livestream觀看。（編輯：張雅淨）1111003