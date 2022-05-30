TaiwanPlus新節目上線 向世界介紹台灣「味」

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亞洲廚神王凱傑（左起）、台灣女婿吳鳳和前美國商會執行長李豪30日出席國際影音串流平台TaiwanPlus記者會，宣傳3人參與的全英文節目。（TaiwanPlus提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月30日

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）國民女婿吳鳳與亞洲廚神王俊凱，還有美國商會前執行長李豪，今天共同出席國際影音串流平台TaiwanPlus記者會，他們3人參與的全英文節目近期上架，將向世界介紹多元台灣「味」。

TaiwanPlus本次共有5檔節目上線，帶領世界探索台灣的多元文化與風貌。獲金鐘獎肯定的台灣女婿吳鳳手上就有兩檔，分別是街訪外籍人士的Live from Taiwan和化身中文老師的Legit Mando。

近期台灣COVID-19疫情嚴峻，吳鳳被問及是否會擔心2個女兒確診，他坦言抗疫是全世界必經之路，雖會擔憂，但不會放大恐懼，「不只是小朋友會，我也會確診」。過去土耳其最嚴重時曾一天確診60萬人，現在台灣醫療量能很好，自己也會盡量保護孩子，並指出目前土耳其沒人確診，是因為大部分人都已得過一輪。

另外，曾在「廚神當道美國版」以台式蛤蜊神湯一戰成名的亞洲廚神王凱傑（Jason Wang），他也擔綱主持Jason’s Table: Shocked and Surprised，分享各式台味經典美食。

王凱傑笑言，自己也在錄製過程驚喜連連：「不同於在美國，很多人都只看過超市處理好的雞胸肉或魚排，在台灣卻能把整隻雞連同內臟都料理得很美味」，對毫不浪費食物的文化十分讚賞。

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而在台灣享受退休生活的前美國商會執行長李豪（Leo Seewald），則成功圓夢取得漁民證、一圓漁夫夢。在節目Happy Fisherman中，自駕漁船「快樂漁夫號」暢遊台灣各大港灣，帶海內外觀眾了解台灣海洋生態和漁民職人精神。

李豪指出在錄製節目時，發現台灣幾乎沒有年輕人從事漁業，「希望透過節目，不只是到漁港採買當季魚貨、大啖內行人才懂的白底仔，還能激發觀眾對台灣海洋的興趣，也提供喜愛騎車環島的外國人，另一種從海上看台灣的選擇。」（編輯：屈享平）1110530