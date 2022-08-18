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TaiwanPlus鉅獻 向世界展示台灣文化底蘊

2022/8/18 19:50（8/18 20:14 更新）
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Discovery與TaiwanPlus合推新系列節目「TaiwanPlus鉅獻」，18日在台北舉辦首映會，文化部長李永得（中）、公視總經理徐秋華（左5）、明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳（右4）等人應邀出席。（Discovery、TaiwanPlus提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月18日
Discovery與TaiwanPlus合推新系列節目「TaiwanPlus鉅獻」，18日在台北舉辦首映會，文化部長李永得（中）、公視總經理徐秋華（左5）、明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳（右4）等人應邀出席。（Discovery、TaiwanPlus提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月18日
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（中央社記者葉冠吟台北18日電）由Discovery與TaiwanPlus聯手推出新系列節目「TaiwanPlus鉅獻」今天舉辦首映會，把台灣的歌仔戲、陣頭、布袋戲新舊傳承過程，完整收錄，向世界展現台灣文化底蘊。

這系列節目包含許多國寶級傳統藝術大師參與的「師徒誌」、記錄台灣之光的「台灣無比精采」，以及從亞洲各地徵件活動脫穎而出的新秀作品「島嶼新世代」，向國際展示台灣的文化傳承、共榮與創新。

在原創單元「師徒誌」中，聚焦台灣3大傳統藝術歌仔戲、民俗技藝與布袋戲，首度走入幕後，見證傳統技藝在時代更迭下，如何透過師徒關係，由國寶級大師領路傳承，在新世代手中蛻變並發光發熱，展現台灣傳統文化的豐厚底蘊。

而影片中登場的人物，包括國寶級布袋戲大師陳錫煌、明華園歌仔戲劇團當家台柱孫翠鳳及女兒陳昭婷、聲五洲劇團總監王英峻與九天民俗技藝團今天也親自到場，帶來精彩演出。

91歲的陳錫煌更手持戲偶高興表示：「我們一身功夫，把台灣的藝術讓全世界知道，都來學，學到我們掌中戲各國都知道」。孫翠鳳也用感動、感謝、感佩形容這趟拍攝旅程，盼以台灣的文化藝術作為橋梁，能跟世界做交流，「文化沒有語言隔閡的」。

國際影音串流平台TaiwanPlus與Discovery聯手推出全新系列節目「TaiwanPlus鉅獻」，18日舉辦首映記者會，布袋戲國寶大師陳錫煌應邀表演。中央社記者謝佳璋攝 111年8月18日
國際影音串流平台TaiwanPlus與Discovery聯手推出全新系列節目「TaiwanPlus鉅獻」，18日舉辦首映記者會，布袋戲國寶大師陳錫煌應邀表演。中央社記者謝佳璋攝 111年8月18日
明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳（前左）應邀帶來精彩開場表演。中央社記者謝佳璋攝 111年8月18日
明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳（前左）應邀帶來精彩開場表演。中央社記者謝佳璋攝 111年8月18日
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文化部長李永得表示，TaiwanPlus將成立滿一年，當時的願景就是組織國家隊來講台灣的故事，這次和Discovery的合作，就是很具體的代表成果。他指出，記錄這些台灣傳統文化瑰寶，不僅是台灣觀眾成長印記的共鳴，對更多海外觀眾而言，更是認識台灣藝術發展傳承、創新演進，深入了解台灣文化的窗口。

「TaiwanPlus鉅獻」系列節目將於27日起，一連8週，每週六晚上8時在Discovery頻道首播，並陸續於東南亞、南亞各地播映，後續也將上架TaiwanPlus供全球觀眾收看。（編輯：張芷瑄）1110818

Discovery與國際影音串流平台TaiwanPlus聯手推出全新系列節目「TaiwanPlus鉅獻」，首映記者會18日在台北舉行，文化部長李永得出席致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年8月18日
Discovery與國際影音串流平台TaiwanPlus聯手推出全新系列節目「TaiwanPlus鉅獻」，首映記者會18日在台北舉行，文化部長李永得出席致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年8月18日
明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳（前左）、九天民俗技藝團、聲五洲掌中劇團等到場獻藝。中央社記者謝佳璋攝 111年8月18日
明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳（前左）、九天民俗技藝團、聲五洲掌中劇團等到場獻藝。中央社記者謝佳璋攝 111年8月18日
九天民俗技藝團在現場帶來精彩演出。中央社記者謝佳璋攝 111年8月18日
九天民俗技藝團在現場帶來精彩演出。中央社記者謝佳璋攝 111年8月18日
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