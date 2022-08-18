TaiwanPlus鉅獻 向世界展示台灣文化底蘊
（中央社記者葉冠吟台北18日電）由Discovery與TaiwanPlus聯手推出新系列節目「TaiwanPlus鉅獻」今天舉辦首映會，把台灣的歌仔戲、陣頭、布袋戲新舊傳承過程，完整收錄，向世界展現台灣文化底蘊。
這系列節目包含許多國寶級傳統藝術大師參與的「師徒誌」、記錄台灣之光的「台灣無比精采」，以及從亞洲各地徵件活動脫穎而出的新秀作品「島嶼新世代」，向國際展示台灣的文化傳承、共榮與創新。
在原創單元「師徒誌」中，聚焦台灣3大傳統藝術歌仔戲、民俗技藝與布袋戲，首度走入幕後，見證傳統技藝在時代更迭下，如何透過師徒關係，由國寶級大師領路傳承，在新世代手中蛻變並發光發熱，展現台灣傳統文化的豐厚底蘊。
而影片中登場的人物，包括國寶級布袋戲大師陳錫煌、明華園歌仔戲劇團當家台柱孫翠鳳及女兒陳昭婷、聲五洲劇團總監王英峻與九天民俗技藝團今天也親自到場，帶來精彩演出。
91歲的陳錫煌更手持戲偶高興表示：「我們一身功夫，把台灣的藝術讓全世界知道，都來學，學到我們掌中戲各國都知道」。孫翠鳳也用感動、感謝、感佩形容這趟拍攝旅程，盼以台灣的文化藝術作為橋梁，能跟世界做交流，「文化沒有語言隔閡的」。
文化部長李永得表示，TaiwanPlus將成立滿一年，當時的願景就是組織國家隊來講台灣的故事，這次和Discovery的合作，就是很具體的代表成果。他指出，記錄這些台灣傳統文化瑰寶，不僅是台灣觀眾成長印記的共鳴，對更多海外觀眾而言，更是認識台灣藝術發展傳承、創新演進，深入了解台灣文化的窗口。
「TaiwanPlus鉅獻」系列節目將於27日起，一連8週，每週六晚上8時在Discovery頻道首播，並陸續於東南亞、南亞各地播映，後續也將上架TaiwanPlus供全球觀眾收看。（編輯：張芷瑄）1110818
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