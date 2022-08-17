公視接手TaiwanPlus 擬10/10無線台、MOD開播

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（中央社記者蘇思云台北17日電）NCC今天核准公視營運計畫變更新增TaiwanPlus服務。NCC表示， TaiwanPlus承諾第1年新播率達25%，會製播新聞、人文、藝文類型節目，預計10月10日在無線台、中華電信MOD開播。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。

NCC表示，由於公視承接文化部「111年國際影音串流平台營運與影音內容製作案」，依申請內容，TaiwanPlus將循公視組織治理及營運管理相關規章原則營運，藉新聞和紀實報導節目，以英語向全世界傳播最值得信賴和公正的新聞內容，同時也將以移民社會為主的台灣多元、豐富、獨特的文化與觀點傳送到世界各地。

NCC表示，為了新增TaiwanPlus服務，公視營運計畫也有相應調整，包括專設執行長、增聘人力、適用既有公視自律機制、新增員工教育訓練暨採購設備等。就公視以既有核配頻率新增TaiwanPlus服務，但既有公視主頻、公視台語台不受影響。

NCC官員說明，TaiwanPlus在今年6月人力約109人，還會陸續新增，會製播自製新聞、人文、藝文類型等節目，TaiwanPlus承諾第1年新播率達25%，預計10月10日在無線台、中華電信MOD開播，規劃可能座落在國際頻道區塊位置，目前了解也有在跟國內有線電視系統洽談上架。（編輯：黃國倫）1110817