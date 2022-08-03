捕捉台灣特有種野鳥星空 紀實節目譜寫給島嶼情書

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）國際影音串流平台TaiwanPlus今天推出原創生態紀實節目「永遠永遠的福爾摩沙」，由長期關注環境議題的資深媒體人楊憲宏統籌，記錄台灣特有種野鳥與星空美景，再搭配傳統歌謠，化為獻給島嶼情書。

台灣因獨有的美麗景緻，曾被葡萄牙人譽為有美麗之島含意的「福爾摩沙」，紀實節目「永遠永遠的福爾摩沙」（Formosa Forevermore）總製作人楊憲宏指出，製作團隊就是以「福爾摩沙」為出發點，希望讓世界看見台灣的美麗，不只是記錄台灣的星空與野鳥，更像是一封封寫給福爾摩沙的浪漫情書。

為何選擇星空與野鳥作為主題，楊憲宏今天在首映會上解釋，數百年前人類尚未出現在台灣時，野鳥就已在此生活，而人類在台灣生根時，抬頭仰望的第一眼，就是大家看到的美麗星空。

楊憲宏指出，台灣位於中低緯度地理位置，可觀測到85%以上的星空，更有密集的高海拔山峰與海平面，擁有絕佳觀測星空的地理環境，而豐富的環境孕育逾670個野鳥品種，包含29個特有種；因此節目不只帶觀眾探索台灣特有種野鳥蹤跡，也走訪第一高峰玉山、澎湖、墾丁等地觀測星象。

生態紀錄片先鋒導演劉燕明，則親自操刀此次特有種野鳥紀錄。劉燕明說，即使觀察一輩子的野鳥，還是時常驚艷於台灣的豐富生態，像他在山林觀察藍腹鷴蹤跡時，當時正值繁殖季節，他清楚記錄到雄鳥張揚著藍寶石般的羽毛，對雌鳥跳著特殊印地安求偶舞的珍貴畫面，回想起來，依舊是嘖嘖稱奇。

而節目裡的星空影像，則由台灣首位拍到哈雷彗星的陳培堃擔任導演。陳培堃回憶，光是扛著器材順利抵達位於玉山的拍攝地點，就極具挑戰，不過當他拍到月光照映在塔塔加夫妻樹，搭配著獵戶座、天狼星一同出現時，就覺得一切辛苦都值得，當時的星空美景至今仍深烙腦海中。

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不僅如此，節目配樂也是一大亮點，以台灣傳統歌謠「雨夜花」、「望春風」、「天公落水」、「馬蘭山歌」等重新編曲製作。負責配樂的艾格音樂有限公司音樂及聲音總監黃馨瑩說，初次看到影片時，就被充滿詩意的畫面吸引，內心自動浮現出合適曲目，生態美景讓她創作靈感源源不絕，有機會也想走訪台灣各地，親眼見證生態美景。

「永遠永遠的福爾摩沙」全系列共20集，目前已全數上架在TaiwanPlus官方網站。（編輯：陳仁華）1110803