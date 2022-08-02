疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機

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嘉義縣鹿草鄉中寮安溪城隍廟6月在城隍爺生日時，邀請三昧堂量身設計製作一尊城隍爺精工布袋戲偶，演出城隍爺的故事，展現製作神衣功力。（三昧堂提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月2日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）COVID-19疫情今年持續衝擊國內藝文團體，三昧堂創意木偶團隊演出機會大減，因製作精工戲偶技藝成名，許多神明與宮廟找上三昧堂，打造獨一無二的「神衣與頭冠」，讓三昧堂找到新商機。

嘉義縣鹿草鄉中寮安溪城隍廟今年在城隍爺生日時，邀請三昧堂量身設計製作一尊城隍爺精工布袋戲偶，演出城隍爺的故事，也展現製作神衣、神帽的功力。三昧堂團長嚴仁鴻今天接受中央社記者訪問表示，更多的廟宇不是找三昧堂演戲，而是為神明量身訂做衣帽與造型。

嚴仁鴻說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，演出場次屢屢被取消，不過因為有宮廟來訂作帽冠與神明衣，三昧堂沒有因此停下來，反而拓展出在布袋戲市場外的另一個新商機。

嚴仁鴻指出，包括高雄無極慈龍宮瑤池金母託夢指定要找三昧堂製作鳳冠，也有民眾帶著觀音佛祖、媽祖、虎爺、濟公活佛、玄天上帝等神尊來到三昧堂的駐在地嘉義縣表演藝術中心，訂製神明衣服與帽冠。

嚴仁鴻強調，因為三昧堂為神明量身打造的作品都只有一件，不會和其他神明撞衫，信徒戲稱神明之間會互通消息，三昧堂是神明界的獨家名牌服飾。

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另外，每尊神明要求的客製化形態也非常不同，嚴仁鴻說，例如觀音佛祖要求空氣瀏海的少女造型，媽祖想要自然的髮髻和華麗的髮簪，濟公師父做了佛帽後又希望有新扇子。

三昧堂造型師王文志告訴中央社記者，前陣子他家人陸續確診，居家隔離將近3週，利用關在家裡的時間創作一件黃色龍袍新偶衣，才解隔離三昧堂就接到安溪城隍廟邀請城隍爺生日時演戲賀壽，安溪城隍爺生前皇帝曾賜贈龍袍，這件新偶衣剛好讓城隍爺的新戲偶穿，三昧堂擅於製作神明衣服就這麼傳開。（編輯：謝雅竹）1110802

三昧堂創意木偶團隊受疫情衝擊演出機會大減，因製作精工戲偶技藝成名，許多神明與宮廟找上三昧堂，打造獨一無二的「神衣與頭冠」，讓三昧堂找到新商機。（三昧堂提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月2日