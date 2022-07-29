竹塹中元城隍祭 2100人揪團夯枷消災解厄

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新竹市中元城隍祭系列活動29日展開，其中「揪團夯枷，消災解厄」活動計有2100人報名參加，現場人山人海，眾人一起循古禮遶城。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月29日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市中元城隍祭系列活動今天展開，下午登場的是「揪團夯枷，消災解厄」，計有2100人報名參加，一起循古禮繞城，化解過去一年的罪惡與災難。

新竹都城隍廟提供新聞資料表示，城隍廟就像是古代的衙門，後面是監牢關了不少鬼魂。其中三川殿虎門平時深鎖緊閉，不讓鬼魂隨便亂跑，只有在農曆七月會特別破例打開，讓陰界的好兄弟放假到人世間，享受1個月的盛宴款待。

新竹都城隍廟表示，城隍廟百餘年來依循古禮舉行「脫枷消業植福法會」，「夯枷」、「脫枷」是一種信眾為了消災解厄的「解罪」儀式，信眾脖子上掛著紙製三角枷鎖，將透過城隍爺的赦免後，卸下夯枷，象徵把過去一年的罪惡和災難全部化解。

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新竹市政府提供新聞稿表示，今年「揪團夯枷，消災解厄」吸引超過2000名信徒報名，現場人山人海，由新竹市代理市長陳章賢與新竹都城隍廟管理人鄭來聖、總幹事鄭耕亞等人扶轎，信徒也循古禮遶城，從城隍廟出發，行經東寧宮、東門城、州廳，最後至北壇水田福地。

新竹市政府民政處長顏章聖表示，竹塹中元城隍祭還有精彩活動，包括8月10日下午6時「查夜暗訪，祈福平安」、8月12日下午1時「城隍威巡，遶境賑孤」，邀請民眾熱情參與，一同體驗傳統文化之旅。（編輯：張銘坤）1110729