台灣獨特門神 台南安平城隍廟「牛頭馬面」修復

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台南市安平城隍廟門神「牛頭馬面」，出自已逝「人間國寶」陳壽彝之手，其中「牛頭」以「台灣水牛」為靈感而創作，雖缺少武將門神的英武煞氣，卻增添幾分台灣在地獨特的親切感。（台南市文資處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月13日

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（中央社記者張榮祥台南13日電）不同於一般宮廟門神彩繪唐朝的秦叔寶、遲尉恭，台南市安平城隍廟門神卻是「牛頭馬面」，出自已逝「人間國寶」陳壽彝之手，台南市文資處今年1月修復，暫置於柳科典藏中心。

台南市文化資產管理處人員今天告訴中央社記者，台南市安平城隍廟中多文物，其中門神「牛頭馬面」是廟方1972年委託陳壽彝彩繪，不同於一般門神傳統彩繪多以秦叔寶、尉遲恭或范謝將軍作門神，十分特殊。

不過，安平城隍廟門神「牛頭馬面」因長年受地面濕氣等環境因素影響，表面彩繪層及整體結構損壞嚴重，廟方2005年再委請繪師潘義明重新仿繪，原門神則卸下置於廂房內。

10多年來，陳壽彝筆下的「牛頭馬面」作品持續毀損，廟方去年捐贈給文資處，文資處隨即啟動修護作業，由國立台南藝術大學主持修護，今年1月完成。

文資處推測陳壽彝當時作畫時，可能想呼應安平城隍廟供奉專司陰間的城隍爺，才選擇「牛頭馬面」做為主題；其中「牛頭」以「台灣水牛」為靈感而創作，雖缺少武將門神的英武煞氣，卻增添幾分台灣在地獨特的親切感。

台灣藝術史學家、國立成功大學歷史系名譽教授蕭瓊瑞，對陳壽彝「牛頭馬面」創新表現手法給予相當高的評價，蕭瓊瑞認為陳壽彝為民間信仰創造嶄新形象，帶給民眾豐富的視覺經驗與文化記憶。

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文資處人員表示，安平城隍廟是安平地區地位崇高的廟宇，當地有句俗諺「城隍廟無普，無人敢普」，大意是農曆7月安平普度時節，安平城隍廟必先普度，其他廟宇才能私普。

因此，傳承100多年的「安平鎮城隍廟公普」，2018年11月公告登錄為台南市民俗的無形文資，保存者為安平城隍廟暨安平十角頭廟；普度前的放水燈、山燈、走赦馬、牽水車藏等儀式內涵豐富，值得一看。（編輯：方沛清）1110113