唐鳳佮創新Video Podcast上線 鎖定開放政府3主軸[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院政務委員唐鳳主持的「唐鳳佮創新」（Innovative Minds with Audrey Tang Video Podcast）今天首播，她表示，討論議題鎖定開放政府、社會創新以及青年參與等3大主軸。

由TaiwanPlus推出的「唐鳳佮創新」，主持人邀請唐鳳擔任，來賓則來自海內外各領域，今天下午舉辦國際首映記者會，邀請唐鳳與前3集來賓YouTube創辦人陳士駿、美國在台協會台北辦事處（AIT）處長孫曉雅，以及推廣月經教育並創立NGO組織「小紅帽」的林薇等人。

唐鳳說，節目是以「開放政府、社會創新、青年參與」3大主軸訪問海內外各領域佼佼者，訪賓幾乎都來自不同國家；她希望節目討論的議題要有更包容、透明的傳遞，讓所有人都被接納進來。

TaiwanPlus也發布新聞稿指出，「唐鳳佮創新」首集由陳士駿打頭陣，除分享打造YouTube的心路歷程，也運用他在美國矽谷累積多年的經驗指出，台灣防疫有成，眾多旅外菁英皆在近年接連返台，若政府掌握好機會，台灣絕對有機會成為下一個矽谷。

TaiwanPlus說，孫曉雅其實1992年初次派駐海外就是來到台灣，當時是AIT最年輕的外交人員，歷經30年再回台灣任職AIT處長，更是首位擔任此職務的女性，這次孫曉雅錄製「唐鳳佮創新」時頻頻讚美台灣，也與唐鳳針對開放政府概念進行深入對話。

▼如果影片無法播放，請點這裡

影片來源：TaiwanPlus

林薇是台灣獲得英國黛安娜人道主義獎的第一人，TaiwanPlus表示，她在節目中分享國外求學的所見所聞與文化衝擊，尤其在歐洲參與難民援助行動使她對「月經議題」更有感。

根據TaiwanPlus資訊，「唐鳳佮創新」受訪嘉賓除上述來賓之外，還包含愛沙尼亞總統易維斯（Toomas Hendrik Ilves）、小智研發創辦人黃謙智、國際名廚江振誠等各領域人才。

TaiwanPlus節目中文名稱也藏有小巧思，唐鳳在記者會上說，「唐鳳佮創新」中間的「佮」唸作kap，意思是「和」、「一起」，意味著邀請觀眾一起進入多元創新的世界。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「唐鳳佮創新」是TaiwanPlus第一個推出的Video Podcast節目，TaiwanPlus指出，節目除與「台灣生活美學基金會」合作，選定「台灣當代文化實驗場」（C-LAB）的「C-LAB台灣聲響實驗室」作為錄影現場，更邀請曾分別榮獲金馬獎、金曲獎肯定的再現影像、深度設計團隊製作節目片頭，展現「影音國家隊」的黃金堅強陣容。

TaiwanPlus說，「唐鳳佮創新」自今天起上線，未來每週五陸續於TaiwanPlus官網、YouTube頻道、各大Podcast平台全球免費收聽觀看，且影音版均提供中英字幕可供選擇。（編輯：蘇志宗）1110506