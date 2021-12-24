出席台日交流會 矢板明夫：唐鳳打破外交困境

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推動台日交流的民間組織「台灣高座之友會」24日晚間在台中舉辦2021年度交流大會，日本產經新聞台北支局長矢板明夫（圖）出席表示，「唐鳳外交」逐漸打破台灣外交困境，也說明台灣的國際地位提高。中央社記者蘇木春攝 110年12月24日

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（中央社記者蘇木春台中24日電）推動台日交流的民間組織「台灣高座之友會」今天舉行交流大會，日本產經新聞台北支局長矢板明夫演講時表示，「唐鳳外交」逐漸打破台灣外交困境，也說明台灣的國際地位提高。

台灣高座之友會今天晚間在台中市北屯區一家餐廳，舉辦2021年度交流大會，會中邀請矢板明夫、財團法人李登輝基金會顧問早川友久等人到場演講交流。

矢板明夫以「大國博弈下的台灣」為主題，分享台灣、日本、中國與美國間的國際關係，他表示，日本現在面臨北京冬奧會要不要參加、中國國家主席習近平是否將訪問日本，與是否支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等外交課題。

矢板明夫說，美國目前走的拜登路線，與中國競爭相對緩和，使中國對台灣的強行策略可能性會較為降低，但中國仍不讓台灣在國際舞台上有機會表現。

矢板明夫指出，台灣在這樣的狀況下，派出行政院政務委員唐鳳，前往東京奧運會、在美國民主峰會發言等，打響唐鳳外交、打破外交困境。日前韓國舉辦工業革命全球政策會議，原先邀請唐鳳演講卻被臨時取消，這件事變成國際矚目焦點，也說明台灣的國際地位提高。

矢板明夫說，唐鳳是台灣一張非常好的牌，她沒有台獨意識，形象也不抗中，全世界都不知道怎麼對應，「唐鳳外交」效果很好，因為她代表一種進步價值。

矢板明夫分析，總統蔡英文的外交國防政策上，放棄金援外交、重視價值觀、拋棄民粹與低調務實的策略，讓兩岸關係較為和緩。台灣政府選擇安定臨機應變、不冒進、不挑釁、不讓步等策略，並加強台美合作，可見未來可以逐漸走向國際社會。

早川友久則從前總統李登輝，對台日關係的看法為分享主軸。他表示，李登輝一直期待日本會繼續崛起，不需要在意中國的影響，並希望台日關係會更好，共同走進國際社會。

早川友久表示，他觀察台日關係相當密切，只要台灣有事、日本也有事，對美日同盟關係也會產生影響。他認為，日本跟台灣有一樣的價值觀與立場，相信未來能有更好的發展。

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「台灣高座之友會」前身是「台灣高座會台日交流協會」（簡稱台灣高座會）。協會由一群在二戰末期飄洋過海，到日本打造戰鬥機的台灣少年所組成，他們先到神奈川縣的高座海軍工廠受訓，結訓後部分留在本廠，部分被派到各地兵工廠補足短缺的勞動力。

戰後，部分少年工回到台灣，成立「台灣高座會台日交流協會」積極推動台日交流。但因協會成員年事已高，為維繫友誼，在駐日代表謝長廷提議下，由子孫輩組成的「台灣高座之友會」於民國108年3月成立，由何敏豪擔任會長，日方則於同年10月成立「日台高座之友會」。（編輯：郭諭儒）1101224

推動台日交流的民間組織「台灣高座之友會」24日晚間在台中舉辦2021年度交流大會，並以專題演講探討台日關係。中央社記者蘇木春攝 110年12月24日