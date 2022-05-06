唐鳳首扛全英文Video Podcast來賓都大咖 秀主持功力

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行政院數位政務委員唐鳳攜手國際影音串流平台TaiwanPlus推出全新影音Podcast節目「唐鳳佮創新」，6日在台北舉行國際記者會，唐鳳表示，這是第一次當Podcast節目主持人，感覺既興奮又開心。中央社記者趙世勳攝 111年5月6日

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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院政務委員唐鳳受邀主持TaiwanPlus企劃的「唐鳳佮創新」Video Podcast全英文節目，今天正式上線，來賓包括YouTube 創辦人陳士駿、AIT處長孫曉雅等大咖。唐鳳出席國際記者會時，更「1打3」訪問來賓，秀主持功力。

TaiwanPlus推出2022年度旗艦企劃「唐鳳佮創新」（Innovative Minds with Audrey Tang Video Podcast）全英文節目，由唐鳳擔任主持人，今天首播，並在下午舉辦國際首映記者會。

節目前3集來賓陳士駿、美國在台協會台北辦事處（AIT）處長孫曉雅，與推廣月經教育並創立NGO組織「小紅帽」的林薇，以及TaiwanPlus執行長蔡秋安、中央社副社長曾嬿卿都出席下午的記者會。

唐鳳致詞時說，希望藉由節目內容的開放授權，連結更多具有獨特思維的想法，創建出人與人的「多元宇宙」；她說，一直以來都很想做Podcast，很高興與 TaiwanPlus合作，第一次從主持人角度出發，與全世界各領域的朋友暢談。

唐鳳表示，節目是以「開放政府、社會創新、青年參與」3大主軸訪問海內外各領域佼佼者，訪賓幾乎都來自不同國家。首集訪問陳士駿，邀請其分享打造YouTube心路歷程，也讓她回想起當年創業經歷；另外，兩人也討論不少防疫措施議題。

來賓紛紛推薦並肯定唐鳳的主持功力，陳士駿說，他過往有許多受訪經驗，本來以為這次也是傳統訪談模式，沒想到唐鳳將議題挖得很深入，還能讓他回答問題時能夠做自己。

孫曉雅指出，這是她首次參與影音Podcast，唐鳳讓人覺得是相處自然、可以舒適聊天的主持人，訪談過程非常愉快；林薇說，這個節目讓人能如實、誠實表達自己，尤其唐鳳是個好的傾聽者，不是只有單純問問題，節目非常精彩。

記者會現場，唐鳳「1打3」，訪問陳士駿返台後是否有建立新的生活模式、孫曉雅闊別30年重返台灣的感受，以及林薇繼推廣月經平權後，是否有下一步想做的事情，秀出做足功課的主持功力。

唐鳳也分享訪問技巧，她說，無論是擔任主持人或來賓，只要在同個空間，就很容易感受對方想要傳達的心情，就算遠距離採訪來賓，聲音、影像等傳遞也須讓受訪者覺得好像在同個空間一般。

她說，聽覺讓人比較放鬆、視覺則要比較專注，她希望在聲音的頻道中，能讓閱聽眾在放鬆的情況下，知道大家都可如訪賓一般，做一樣的事情，甚至因此行動；她也希望節目討論的議題有更包容、透明的傳遞，讓所有人被接納進來。

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TaiwanPlus執行長蔡秋安致詞時表示，TaiwanPlus成立初衷是讓世界看見台灣，期待透過唐鳳視角，帶領海內外觀眾一窺她與全球各領域優秀人才的深度對話，為台灣與世界的數位創新注入新能量。

蔡秋安在現場送給唐鳳一支巨大麥克風，象徵唐鳳首執主持棒，並期許節目能引發廣大迴響，為全世界觀眾打開台灣觀點的全新窗口，一同了解這塊充滿無比希望的自由和民主之地。（編輯：謝佳珍）1110506

國際影音串流平台TaiwanPlus年度旗艦節目「唐鳳佮創新」國際記者會6日下午在台北舉行，行政院數位政委唐鳳（左）與多名首季節目嘉賓同台，暢談訪問與受訪心得。中央社記者趙世勳攝 111年5月6日

行政院政務委員唐鳳與國際影音串流平台TaiwanPlus合作，擔任影音Podcast節目「#InnoMinds 唐鳳佮創新」主持人，6日下午在台北出席節目國際記者會，分享首次當上Podcast主持人的心情。中央社記者趙世勳攝 111年5月6日

國際影音串流平台TaiwanPlus攜手行政院數位政委唐鳳（右）推出影音Podcast節目「唐鳳佮創新」，6日下午在台北舉行國際記者會，TaiwanPlus執行長蔡秋安（左）與唐鳳皆出席。中央社記者趙世勳攝 111年5月6日