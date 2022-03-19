豆梨花開 文友齊聚金門懷念詩人吳承明

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又到豆梨花開季節，金門在地和旅外藝文人士19日下午齊聚一堂，以「豆梨花采」座談活動共同紀念已故詩人吳承明。中央社記者黃慧敏攝 111年3月19日

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（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）又到了豆梨花開季節，金門在地和旅外藝文人士今天齊聚一堂，以「豆梨花采」座談會紀念已故詩人吳承明。文友建議打造豆梨文學步道，開發文創商品，形塑金門新文化景觀。

吳承明是金門縣金城鎮吳厝村人，高雄師範大學文學院英語系畢業，大學時代創立風燈詩社，參加復興文藝營獲散文創作第1名，1980年又以「烽火的訊息」獲第3屆時報文學獎散文獎。2014年6月在桃園車禍過世。

為圓吳承明生前「金門開滿豆梨花」的心願，他的遺孀盧翠芳在2015年運回200株吳承明生前培育的豆梨花苗，並在每3、4月間豆梨花開時節，和文友相約回鄉，以「文學金門豆梨季」系列活動，懷念吳承明。

今年豆梨季以「豆梨花采座」打頭陣，今天下午在文化局3樓會議室登場，由金門中生代作家吳鈞堯主持，邀請知名作家陳若曦、鍾玲、盧美杏、導演蔡銀娟和李志薔，和金門本地和旅外文友作家洪玉芬、牧羊女、楊樹清、林靈等人座談。

詩人鍾玲上一次到金門是40多年前，對花崗岩開鑿的擎天廳印象深刻，她說，花崗岩冰冷、豆梨花清香；她連結豆梨花與823砲戰，當下發表即興詩：「轟炸的白光籠罩這座島嶼 ，許多心臟熱血的紅，伴著砲聲隆隆，這是戰地」。楊樹清說，這首詩雖然短，但歷史長度長，尤其在俄羅斯、烏克蘭發生戰爭之際，值得省思。

火紅影集「火神的眼淚」製作人李志薔20多年前就到金門拍片，他表示，很高興看到如豆梨花這些代表金門新的意象。今天第一次在文化局花園看到豆梨花的他說，白色樹叢看似白色火焰，非常暢旺，不輸客家桐花。

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金門植物生態專家陳西村說明，豆梨生長在花崗岩石縫裡，分布在太武山和五虎山，他直言金門很多生態在消失中，盼有志者一起保住豆梨，讓金門地景更生動。副刊主編盧美杏建議可以打造豆梨文學步道，並開發相關文創商品，形塑金門新的文化景觀。

這群文友明天將到金門植物園辦理「豆梨季文學音樂饗宴」，以豆梨花、音樂和咖啡，揭開豆梨與觀光的金門新文化運動。（編輯：黃世雅）1110319

111年文學金門豆梨季系列活動19日起一連兩天在金門登場，首日以「豆梨花采」座談會紀念已故詩人吳承明，作家陳若曦（左）、詩人鍾玲（右）出席與會。中央社記者黃慧敏攝 111年3月19日