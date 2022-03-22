愛情慾望加背叛 「費加洛婚禮」搬進律師事務所

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樂興之時管絃樂團將搬演莫札特歌劇「費加洛婚禮」，時空背景是1980年代的律師事務所，透過劇中人物上演層出不窮的計謀與慾望角力。（樂興之時管絃樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月22日

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）樂興之時管絃樂團將搬演莫札特歌劇「費加洛婚禮」，原劇對愛情、慾望與背叛刻劃人心入微，導演陳仕弦則設計將場景搬到1980年代的律師事務所，上演層出不窮的計謀與角力。

樂興之時管絃樂團發布新聞稿表示，莫札特的音樂是歌劇「費加洛婚禮」核心，但是在劇情安排上跳脫原作時代定調，將時空背景挪到律師事務所內，各懷鬼胎的角色們相互算計，產生一連串謊言與欺騙。

「費加洛婚禮」是莫札特最受歡迎的4幕喜歌劇，描寫阿瑪維瓦伯爵看上僕人費加洛的女僕未婚妻蘇珊娜，想以荒唐的「初夜權」一親芳澤。最後伯爵卻自取其辱以喜劇收場。

導演陳仕弦表示，這次製作保留精神，將時空搬到現代，「如果有一天，高富帥老闆看上你的未婚妻，還聯合其他同事，不擇手段要來破壞你們的婚禮，你該如何反擊？」

陳仕弦說在這個設定之下，有睜眼說瞎話的，扮裝交換身分的；也有偽造文書黑函告密的，或是球員兼裁判打假賽的，在劇場排戲時，歌手們也自己衍生出許多笑點，串連一幕幕情節。

指揮江靖波表示，這次製作莫札特的「費加洛婚禮」，希望藉此機會為青年族群量身打造嬉鬧中蘊藏世理的喜歌劇，「除了故事情節有趣能吸引青年族群之外，更重要的是，音樂無比鮮明地描述角色的性格特色，在一連串不可思議的巧合事件之下，環環相扣的不只是故事情節，更是莫札特音樂迷人的力量。」

這場演出邀請女高音羅明芳擔綱伯爵夫人，鄭思筠擔任蘇珊娜，孔孝誠擔任伯爵，費加洛則由曾文奕搬演，鄭海芸反串飾演凱魯比諾，都是一時之選。各個演唱段落在歌劇指導朱蕙心與謝欣容老師的雕琢下，充滿韻味。

樂興之時管絃樂團歌劇「費加洛婚禮」將於3月22日晚上演出，地點在中原大學活動中心培英廳，校內也有電視牆提供全程直播。（編輯：張芷瑄）1110322