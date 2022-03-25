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台北新劇團京劇薈演 梅派經典「貴妃醉酒」上場

2022/3/25 10:07（3/25 10:41 更新）
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台北新劇團安排「京劇薈演」，推出5齣經典傳統戲碼，將於3月26日及27日在台北市政府大樓親子劇場演出。（台北新劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月25日
台北新劇團安排「京劇薈演」，推出5齣經典傳統戲碼，將於3月26日及27日在台北市政府大樓親子劇場演出。（台北新劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月25日
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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）台北新劇團推廣傳統戲曲不遺餘力，多年來一向「老戲」與「新戲」雙軌並進，今年開春安排5齣經典傳統戲碼，當家花旦之一孔玥慈將推出梅派經典「貴妃醉酒」，展現壓箱絕活。

辜公亮基金會發布新聞稿表示，這檔「京劇薈演」推出的經典戲碼包括「李逵探母」、「貴妃醉酒」、「扈家莊」、「林沖夜奔」及「宇宙鋒」，由國寶級京劇家李寶春整理劇本並擔任藝術指導。

辜公亮基金會執行長辜懷群表示，台北新劇團一直希望在老戲與新老戲之間，找到京劇如何因應時代脈動上的態度與手段，「不能故步自封，但也必須溫和客觀」，年輕演員則在排老戲過程中提昇唱念做打基本功底，與前輩同行。

辜懷群表示，這次台北新劇團2名主要旦角演員陳雨萱、孔玥慈，將詮釋2名令人心疼的女人，一是在「宇宙鋒」堅強得讓人心疼的趙艷容；一是在「貴妃醉酒」嬌憨得使人心疼的楊玉環，「這兩齣戲都是梅派經典劇目，凡是經過梅蘭芳親自創作修編的戲，從來都不是容易演的，唱功與身段的要求俱重，還需要深厚的傳統功底」，這也是孔玥慈專業演出之後首次挑戰全齣「醉酒」。

「宇宙鋒」是國內難得見的完整版本，從「指鹿為馬」到「金殿裝瘋」情節緊湊，一氣呵成。首次挑戰該戲的陳雨萱展現這位堅強女性「美」與「瘋」的反差形象。

在武戲上，台北新劇團推出由武旦為主的「扈家莊」以及武生為主的「林沖夜奔」，二齣都取材自「水滸傳」，都以崑腔演唱搭配高難度身段武打動作，挑戰演員體能極限。

飾演「扈家莊」扈三娘一角的余季柔，小巧可愛卻爆發力十足，同時展現女將的威風與嬌媚。「林沖夜奔」則由徐彥凱首次擔綱演出，他獲李寶春親授，展現茹派功架「圓」美及身段協調的特色，加上唱、唸刻劃人物內心，一字一句一招一式都表現出林沖的瀟灑氣度以及被逼上梁山的悲壯。

另一齣重要戲碼是描繪市井小民純樸親情的「李逵探母」，這次由台灣中生代頂尖老旦演員李兆雲飾演李母，台北新劇團淨角演員李青峰飾演李逵，展現大花臉和老旦唱功。

「京劇薈演」將於3月26日及27日在台北市政府大樓親子劇場演出。線上戲曲頻道「酷雲劇場」最新一季節目也將從27日起持續推出。（編輯：方沛清）1110325

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