「黃翊與庫卡」歐洲巡演 前進西班牙水道劇院

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編舞家黃翊作品「黃翊與庫卡」展開歐洲巡演，黃翊表示，他很感謝邀演單位、文化部和Sozo Artists公司不曾放棄國際交流的機會，全團會注意相關防疫規定，順利完成演出。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月28日

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）編舞家黃翊作品「黃翊與庫卡」展開歐洲巡演，繼24日及25日在法國東北部大城米盧斯La Filature劇院表演後，30及31日將在西班牙馬德里水道劇院一連演出2場。

文化部今天發布新聞稿表示，這次歐洲巡演計畫起緣於2018年黃翊獲駐法國台灣文化中心（巴文中心）支持，參與巴黎夏佑宮國立劇院（La Fabrique Chaillot）駐村計畫，當時擔任劇院執行長Benoît Andre對於黃翊的創作才華相當讚賞。

2020年，Benoît Andre轉任La Filature劇院總監後，積極洽談巴文中心力邀黃翊赴法演出，也促成這次「黃翊與庫卡」在法國米盧斯La Filature、南特Stereoluxrm劇院、勒阿弗爾Le Tetris劇院及西班牙馬德里水道劇院（Teatros del Canal）的跨國巡演。

「黃翊與庫卡」是黃翊工作室最廣為大眾熟悉的作品，自2012年發展至今屢創紀錄；2013年獲「科技藝術界奧斯卡獎」之稱的奧地利林茲科技藝術節（Ars Electronica）邀請，為我國首位任開幕之夜、頒獎典禮壓軸演出的藝術家。

舞蹈家黃翊表示，他很感謝邀演單位、文化部和Sozo Artists公司不曾放棄國際交流的機會，全團會注意相關防疫規定，順利完成演出。

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駐西班牙代表處文化組表示，西班牙水道劇院曾分別於2016、2017年邀請國內當代傳奇劇場及雲門舞集演出，今年再度邀演舞蹈家黃翊，不僅肯定台灣文化實力，同時也象徵實體國際文化交流將逐步重啟，深具意義。

文化部表示，這次由巴文中心居中牽線，透過台灣文化國家隊的國外駐點串聯，在歐洲共同合作辦理巡演計畫，對提高台灣文化的國際能見度有極大助益。（編輯：陳政偉）1110328