史博館攜手郵政博物館 回望女性形象

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（中央社記者王寶兒台北2日電）郵票與文物都是時代縮影的容器。史博館攜手郵政博物館共同主辦「真善美—方寸間的女性形象特展」，帶領民眾一窺女性在過往時代不同的角色和樣貌。

國立歷史博物館代理館長梁永斐透過新聞稿表示，「方寸間」其實蘊含了女性美學、歷史、文學等多樣內涵，展品可見表現古代女性絕佳工藝成就的「花鳥刺繡橫披」；也有藝術家林智信描繪農村婦女生活、阿嬤疼愛兒孫場景的鄉情版畫，深刻傳達女性溫柔、婉約、細膩的情感。

「花鳥刺繡橫披」全長近5公尺，為史博館典藏的清代文物，由女性一針一線繡成，以紅絲綢為地，圖樣繁華多樣，包含山、柳樹、松樹、綠草、牡丹、梅花，以及孔雀、白鶴、喜鵲、鴛鴦、燕子、白頭翁、蝴蝶等。

展覽集結郵政博物館典藏的國內外女性相關主題的89套郵票及史博館典藏37件文物。財團法人婦女權益促進發展基金會也無償提供「百年台灣婦女權益發展史」及「運動中的女性」等圖文資料，讓展覽內容更為多元。

梁永斐表示，期盼藉由展覽帶領觀眾一起見證女性所走過的漫漫長路，透過和女性議題有關的展覽，凸顯不同時代的女力，展現女性的多元面貌。並透過跨域的館舍合作或異業結盟，推動史博館資產全民共享，打造藝術經濟。

「真善美－方寸間的女性形象特展」，即日起於郵政博物館6樓特展室展出至7月3日。（編輯：屈享平）1110402