繪出台灣味 漫畫家房瑞儀、劉倩帆紐約發光

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獨立漫畫家房瑞儀（右）、劉倩帆（左）4日帶著別具風格的作品在駐紐約台北文化中心受訪，分享參加2022年紐約漫畫及卡通博物館藝術節心得。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月5日

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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）獨立漫畫家房瑞儀、劉倩帆默默耕耘，用畫筆展現個人風格及可愛、幽默的台灣味，首度到美國參展擺攤就發光發熱，獲紐約漫畫及卡通博物館藝術節最佳作品殊榮。

房瑞儀與劉倩帆在2018年法國安古蘭國際漫畫節（Angoulême International Comics Festival）相識，之後創辦季刊「波音漫畫誌Bo_ing Comix」，除兩人作品外，也邀請不同風格的漫畫家、藝術家、插畫家加入，至今發行5期。

兩人2日至3日受邀參加2022年紐約漫畫及卡通博物館藝術節（MoCCA Arts Festival），展示作品的攤位人潮絡繹不絕。劉倩帆個人創作「愛是塑膠」獲選最佳作品（Best of Show），為首次美國參展畫下完美句點。

兩人今天在駐紐約台北文化中心接受中央社專訪，暢談參展心得、創作理念及甘苦。

劉倩帆說，獨立創作者的作品不是那麼精美，畫風很像小孩子，人的身體比例也沒有十分精準，但她喜歡這種拙樸的感覺，也因此發現自己可以畫漫畫，進而成就藝術作品。

談到台灣漫畫風格，房瑞儀認為正在定義中，其中包含多樣、拼接、變形，就像台灣的招牌，彈性很大，隨時都在改變，也反映「我們的生存能力很強」。此外，台灣漫畫帶有不少戲謔成分，呈現出可愛、幽默的風格。

在兩人眼中，美式主流漫畫線條俐落、色彩飽滿鮮豔，數位繪圖比例較高，因而畫得精準。相較之下，台灣漫畫手繪成分較高，許多展場訪客形容兩人作品有比較多的「手感」。

紐約漫畫及卡通博物館藝術節固定每年4月舉辦，紐文中心自2017年起邀請台灣漫畫家參展交流。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這場每年吸引逾7000名讀者入場的盛會過去兩年停辦，本屆是第4次有台灣漫畫家展出作品。

房瑞儀與劉倩帆參展以義大利文藝復興時期經典小說「十日談」（Decameron）為主題，反映疫情期間台灣漫畫家聚在一起說故事的情境，如同現代版「十日談」。正好「波音漫畫誌Bo_ing Comix」也集結不同漫畫家的各種故事，從智慧、惡作劇、隱喻、簡單對話到人生哲理，無所不包。

兩人畫作深受展會受眾喜愛，帶到美國的作品參展首日就幾乎賣光，海報、明信片、別針等周邊商品也頗受青睞，兩天來賣出約200件商品。

美式小費文化令兩人印象深刻。展場上不少喜歡她們作品的讀者大方掏錢，讓創作過程中也買很多其他畫手作品的她們感覺備受肯定。

劉倩帆坦言，在家畫久容易陷入低潮，甚至畫到懷疑人生，不知能否繼續當全職漫畫家。受邀到不同國家推銷作品，發現自己的作品被人喜愛，是莫大的鼓勵，這對獨自在家畫圖的創作者來說別具意義，也帶來持續創作的能量。

她說：「回去可以好好畫一陣子了。」

房瑞儀形容，漫畫創作是長期抗戰，正如長跑需要調整節奏。前陣子創作遇到瓶頸，這次參展算是透氣、觀摩的好機會，「我還在學習，因為我是很young（年輕）的創作者，還在掌握自己的創作力道、說故事的方式」。（編輯：韋樞）1110405