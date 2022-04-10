隱匿書寫「病從所願」 大病過後學會跟身體說話

詩人隱匿8年前罹癌並歷經兩次大手術，最終學會跟自己的身體說話，她將這段心路歷程寫成「病從所願」一書，10日在台北舉行新書分享會，她說，在這世上唯一能說服她的唯有寫作，書寫過程中，她掏心掏肺、毫無保留。（聯合文學提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年4月10日

（中央社記者邱祖胤台北10日電）詩人、作家隱匿8年前罹癌並歷經兩次大手術，最終學會跟自己的身體說話，她將這段心路歷程寫成「病從所願」一書，期盼曾經或正受困病身的人看見屬於自己的一抹微光。

隱匿今天在台北「聯經書房．上海書店」舉行新書分享會。

隱匿說，生病帶給她改變，包括面對家人及面對自己身體的態度，雖然人終有一死，但還是要相信生命是有意義的，而在這世上唯一能說服她的唯有寫作，書寫過程中，她掏心掏肺、毫無保留。

隱匿說，自己並沒有特定的宗教，卻比較能接受佛教的一些說法，認為人的存在是一個能量來到身體裡面，而身體隨時可能會壞掉，因此隨時要有個方便的法門支撐住自己、說服自己，像是織一張網一樣，讓自己不掉落下去，不落入虛無，不隨波逐流，「有個中心思想很重要」。

隱匿在會中特別提到，別人術後的傷口多半為直線，她的卻是問號，一開始不能接受，後來覺得很美，而且像是一首圖像詩，她也試著寫詩給自己，試著跟自己的身體講話。

隱匿也提到與父母相處的關係，發現自己容易對母親的反應抓狂，後來漸漸找到與母親相處的方式，「就是把她看成是貓，不能有任何期待」。

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隱匿本名許桂芳，曾經營獨立書店「有河book」，曾獲2016年度詩獎、第50屆吳濁流文學獎新詩首獎，8年前她罹癌並動手術，歷經一段與病共存的時光，「病從所願」揭露這段過程，是寫給曾經或正受困病身的朋友們的書信。

隱匿在書序中表示，佛教有「業從於願」的說法，大意是說人的心願若是夠強大，就有可能改變累世累劫的業障，但她對疾病的書寫並非出自什麼強大的願力，卻在書寫之間看到病的由來和去向，期待藉由書中的文字，讓讀的人看見屬於自己的一抹微光。（編輯：管中維）1110410