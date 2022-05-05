新泰國中4校校園美感 獲2022德國iF設計獎

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教育部與財團法人台灣設計研究院合作的「校園美感設計實踐計畫」獲得2022年德國iF設計獎。圖為新北市新泰國中改造的多功能學習教室「美感實驗室」。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年5月5日

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（中央社記者陳至中台北5日電）教育部與財團法人台灣設計研究院合作的「校園美感設計實踐計畫」中，協助新北市新泰國中等校改善環境，並舉辦特展，在2022年德國iF設計獎中，獲得「室內建築」類別獎項。

教育部今天發出新聞稿指出，校園美感計畫是將設計專業導入校園，以美感解決環境問題，透過營造環境，培養學生從生活中感受美。這項計畫從民國108年啟動，至今已完成全國59所校園改造，111年度有190校申請，預計選出16校進行美感改造。

這次在iF設計獎獲得殊榮的4件作品中，新北市新泰國中將生物教室改造成兼具上課、座談、工作坊、展覽的多功能學習教室，以黃金比例元素呈現於教室地面和空間。同樣位於新北市的深坑國中，則是將校園的畸零空間改造，以鐵件隔屏發展出變化性十足的川堂。

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台中市豐東國中拆除輕鋼架將閒置的柔道角力館，改造成多元展演中心「楓苳劇場」，為師生、學校與社區間的互動提供新場域。嘉義市嘉北國小則是打造出一間具有高度變化性與延伸性的團練表演空間。

教育部指出，校園美感計畫是以「減法設計」思維推動校園診斷，不強調增加東西，而是回歸環境原來的樣貌，打破以往公部門的標案工程委託方式，改以徵選、媒合等方式協助學校與設計團隊合作。這項計畫屢獲國際大獎，包括109年獲得日本Good Design Award（GD獎）的BEST 100 。（編輯：方沛清）1110505