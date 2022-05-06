2022松山文創學園祭開幕 首度結合線上開展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022松山文創學園祭集結全台46所校系和中華民國景觀學會，共同策劃出6大主題週，展出超過200件作品，6日由藝術與時尚週打頭陣，為這場學園祭揭序幕。（松山文創園區提供）中央社記者王寶兒傳真 111年5月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北6日電）畢業作品展是學生展現創意的珍貴舞台，松山文創學園祭今年邁入第11屆，因應COVID-19疫情，首度以實體展結合線上展，讓全台設計校系學生繼續展現創作能量。

松山文創園區今天發布新聞稿表示，松山文創學園祭從扶植原創的精神出發，也能讓學生深入了解產業動態，達到全方位產學合作培育，從2012年第1屆舉辦至今，共有94所學校、127個校系，超過500檔畢業展、2000件以上畢業作品參與。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，許多決定有如「開關」按鍵會被隨時切換。松山文創園區表示，畢業是重要的儀式，和開關一樣，影響著下一秒的亮度或是聲響，因此今年松山文創學園祭以MOVE ON/OFF為主題，象徵學生從現階段MOVE OFF到下一個環境，也MOVE ON往下一個階段走。

松山文創學園祭今年集結全台46所校系和中華民國景觀學會，共同策劃藝術與時尚週、廣告與大眾傳播週、空間與室內設計週、都市與景觀設計週、文化創意設計週與建築與城市設計週共6大主題週，展出超過200件作品。

今天由藝術與時尚週打頭陣，為松山文創學園祭揭開序幕。玄奘大學時尚設計學系、國立高雄師範大學美術學系、華梵大學美術與文創學系、世新大學廣播電視電影學系、國立臺南大學視覺藝術與設計學系、世新大學圖文傳播暨數位出版學系及中國文化大學美術學系共7所校系，合力展出服裝設計、影像以及繪畫創作等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

松山文創園區表示，今年與線上展覽平台ARTOGO合作，所有學生作品皆可免費上架展出，不受COVID-19疫情影響，打破時間、空間限制，讓學生的創意設計有更多被看見的機會。在線上展獲得最多迴響的作品，將有機會在松山文創園區年度活動「原創基地節」展出。

2022松山文創學園祭實體展今天起於松山文創園區製菸工廠南、北向、2-4號倉庫及2樓多功能展演廳展出至6月14日；線上展覽於網頁（https://artogo.tw/event/sccpgradexpo2022）登場。（編輯：陳政偉）1110506