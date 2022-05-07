60年前台語電影 洛杉磯美術館線上播映

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（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）洛杉磯郡立美術館（LACMA）將在5月下旬線上播放6部1960年代台語電影，宣傳簡介「打破觀眾對台灣新浪潮的既定印象」。

洛杉磯郡立美術館是美國西岸規模最大的公立美術館。適逢5月是美國亞太裔傳統月，該館與台灣文化部、國家電影及視聽文化中心、駐洛杉磯台灣書院合作，推出線上台語電影放映活動。

包括「丈夫的秘密」、「大俠梅花鹿」、「雙雄大鬥雙假面」、「龍山寺之戀」、「天字第一號」、「六個嫌疑犯」等片將在5月18日到5月31日期間線上放映。

影片來源：TFAI 國家電影及視聽文化中心

活動主題名為「夢想不可及的夢：1960年代的台語電影」（Dreaming Impossible Dreams: Taiwanese-Language Films from the 1960s）。

台灣電影以1980年代的新浪潮聞名於世，但洛郡美術館這次的放映活動，焦點放在新浪潮出現之前20年，希望打破觀眾對於台灣電影的既定印象。

官網的宣傳文案寫道，在這台語電影的黃金年代，台灣電影人在非常低預算、艱苦環境之下，拍出了關於夢想、慾望、冒險與奇幻的主題，「儘管當時是國民黨執政的戒嚴時代，主推正向與發揚傳統價值的健康寫實派電影，台語電影依然蓬勃發展」。

洛杉磯台灣書院新聞稿指出，1960年代是台語片全盛時期，當時影片膠卷大量散失，近年國家電影及視聽文化中心展開數位修復工程。

台灣書院表示，本次為美西地區首度辦理線上播映，主題以台灣戒嚴時期的社會氛圍背景下，台灣影人用旺盛的創作力，呈現市井小民在現實中不可及的幻夢。

為了讓美國觀眾深入瞭解影片，除了電影放映之外，另有6部導讀影片，邀請美國國家圖書獎小說獎得主、台裔作家游朝凱（Charles Yu）等人，帶領觀眾從不同視角認識台灣電影的影像美學。

這場線上放映活動免費參加，但觀眾必須上網報名，網址為https://www.lacma.org/event/dreaming。（編輯：馮昭）1110507