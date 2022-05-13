台北國際書展實體展睽違2年舉辦 6月初登場

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（中央社記者王寶兒台北13日電）台北國際書展已2年未舉辦實體展會，今年是否因COVID-19疫情變化延期或停辦，受出版界關注。文化部今天下午召開臨時說明會，文化部長李永得宣布，書展將在原地點如期舉辦。

台北國際書展實體展訂於6月初在台北世貿一館登場，自2020年開始，台北國際書展皆因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦實體展會，近日因本土病例增多，不論續辦、延期或停辦，都有正反兩面聲量。

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文化部今天下午原預計召開臨時說明會，由文化部政務次長李靜慧及台北書展基金會董事長林訓民說明書展辦理情形。李永得今天上午出席博物館日記者會後接受媒體聯訪表示，今年書展一定會如期舉辦下去。

李永得表示，文化部、書展基金會還有出版社經過非常詳細的溝通後取得共識，「就是我們這書展一定會如期舉辦下去，在原地點如期舉辦下去。至於一些出版界的朋友若有疑慮也都尊重，要參加或不參加，我們都尊重。」至於其他詳細情況，將待下午由李靜慧說明。（編輯：張芷瑄）1110513