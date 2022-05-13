國台交親子音樂會採間隔座 樂迷安心聆賞宮崎駿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國立台灣交響樂團6月將在台中推出「宮崎駿的音樂世界」親子音樂會，由指揮家葉政德擔綱指揮，歡迎樂迷隨著音樂神遊動畫世界中的奇想與童趣。（國立台灣交響樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年5月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北13日電）維持正常音樂會運作，國立台灣交響樂團將推出「宮崎駿的音樂世界」親子音樂會，演出地點台中國家歌劇院將採間隔座，讓大、小樂迷都能安心聆賞「魔女宅急便」等配樂。

國立台灣交響樂團今天發布新聞稿表示，受到疫情影響，也希望維持音樂會正常運作，這場親子同樂的音樂會將採間隔座位，增加觀眾就座前後的社交距離，提供寬鬆的欣賞環境。

國台交表示，這場音樂會將演出日本動畫導演宮崎駿作品中的雋永樂曲，包括宮崎駿較早期的作品「龍貓」、「魔女宅急便」、「魔法公主」及後續推出的「神隱少女」、「霍爾的移動城堡」以及「崖上的波妞」等，歡迎樂迷隨著音樂神遊動畫世界中的奇想與童趣。

「宮崎駿的音樂世界」音樂會將由葉政德擔任指揮，葉政德擁有瑞士國立洛桑高等音樂院管弦樂指揮藝術碩士學位、法國巴黎師範音樂院高級指揮家藝術文憑，自2019年起擔任國台交助理指揮一職。

「NTSO親子音樂會—宮崎駿的音樂世界」音樂會將於6月5日舉行，地點在台中國家歌劇院大劇院。（編輯：張芷瑄）1110513