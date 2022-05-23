閻錫山故居重新開放 種能洞、紅磚屋修舊如舊
（中央社記者陳昱婷台北23日電）前行政院長閻錫山歷經反清、抗共及政府遷台，卸任後隱居於陽明山，率部屬自建「種能洞」及「紅磚屋」做為故居，建築後被指定為台北市定古蹟，並在今天修復完成，重新開放。
根據台北市文化局調查，出生於1883年的閻錫山號稱「山西王」，統理山西政務38年，歷經同盟會反清、辛亥革命、洪憲帝制、民國創立、中原大戰、國共合作、抗日戰爭、國共內戰，直至國民黨遷台，幾乎見證了所有中國近代重大歷史事件。
閻錫山曾擔任國民政府遷台前的行政院長兼國防部長，卸任後率部屬隱居陽明山，1951年以石頭建成「種能洞」及「紅磚屋」，種能洞仿造山西窯洞，並融合中、日、西三式建築特長；紅磚屋則作為防空洞使用，外牆厚達三尺，門窗處還有加厚鋼板，並有偽裝棚、哨兵瞭望等設計。
文化局在2004年公告指定閻錫山故居為市定古蹟，種能洞為故居主體建築，並斥資逾新台幣3000萬元，陸續啟動兩次修復及再利用工程，今天正式完工，舉辦重新對外開放記者會。
台北市副市長蔡炳坤致詞表示，閻錫山故居能重新開放要特別感謝閻錫山昔日部屬張日明，張日明高齡90多歲，悉心守護長官故居58年，還要感謝台北市閻伯川先生紀念會聯繫促成，以及閻錫山後代將故居捐贈給市府，才能讓古蹟更完善被保存及活化。
蔡炳坤指出，閻錫山故居被指定為古蹟將近20年，修復工程分為兩期，第1期先把種能洞的外牆與屋頂結構還原並開放參觀，第2期進一步整理種能洞景觀、改善周邊擋土排水及修復紅磚屋，花了許多時間與金錢才達到修舊如舊，都非常值得。
文化局表示，閻錫山故居開幕後，將委由中國文化大學營運，規劃5大展區，辦理閻錫山歷史文化脈絡相關推廣活動、講座導覽及文物展示運用，並串連草山行館、林語堂故居及中山樓等地方文化空間。（編輯：李亨山）1110523
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。