陳國慈退休 迪化二0七博物館8月底謝幕

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（中央社記者王寶兒台北19日電）曾在台積電、國藝會、國表藝發揮所長，陳國慈自香港來台生活40餘年、活得精彩，5年前更創辦迪化二0七博物館，推廣老屋再利用，她將在今年退休，博物館也會在8月底謝幕。

陳國慈今天接受中央社記者訪問表示，自己在17歲離開香港，香港是她自童年就存在的家，而她是在27歲到台灣生活至今，連她的孩子都在台灣長大，「我覺得台灣永遠是我的家。」

陳國慈說，今天雖然必須因為年齡等因素將重心移回香港，並結束迪化二0七博物館營運，但不會影響「台灣是我的家」的事實，她笑說「我覺得以後我不可能超過2個月不回來台灣，因為我的朋友、我的好多事情都還在台灣繼續著。」

法律專業出身的陳國慈，曾於美國、新加坡等地法律事務所任職律師，也曾擔任台積電法務長，特別的是她深耕藝文領域，曾任國家文化藝術基金會執行長及國家表演藝術中心董事長。

陳國慈近20年來則深入關注台灣老屋活化議題，她曾將台北市定古蹟圓山別莊活化經營為台北故事館，也曾經營撫台街洋樓，2016年則購入迪化二0七博物館現址房屋，隔年正式將這棟前身為中藥行的建築改造為私人博物館。

迪化二0七博物館創辦5年以來，累積共40多萬人次參觀。今天迪化二0七博物館舉行場館謝幕展「老宅。曾經–台灣百年民宅之美」開幕記者會，展出來自台澎金馬的各地民宅，呼應陳國慈推動老屋保存議題的不遺餘力，展覽預計於8月31日閉幕，博物館也將隨展覽謝幕停止營運。

陳國慈表示，律師的工作是冷冰冰的，不會有特別感情、也不能有感情，但老屋再利用的工作，讓她得到溫馨的歡樂，「可是天天在做喜歡的事情，20年就過得很快，有天忽然發現自己老了20歲，身體也告訴我老了20歲。」加上家人多仍在香港，她掙扎許久，才決定要讓博物館停止營運，未來將大量減少在台灣的時間。

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陳國慈認為，古蹟再利用就是場接力賽，需要許多人接棒，博物館從現址房屋的接力賽跑完了，下一棒將會是龍應台文教基金會租下這棟房屋，推廣基金會工作，她也對今天現身於記者會中的前文化部長龍應台喊話：「我要代表這棟老房子說謝謝，還有歡迎下一任的褓姆。」

迪化二0七博物館謝幕展「老宅。曾經–台灣百年民宅之美」將自明天起於迪化二0七博物館展出至8月31日。（編輯：陳政偉）1110519