鹿港老建築長源醫院啟動修繕 活化盼再現原貌

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（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）有百年歷史的鹿港鎮長源醫院近年因為建築老舊出現白蟻及漏水等問題，屋主許正園醫師爭取文化部私有老建築保存再生計畫，以2669萬多元重新整修，盼更多人看到長源醫院原貌。

彰化縣政府文化局協助鹿港鎮「長源醫院」屋主許正園醫師爭取文化部私有老建築保存再生計畫，今天啟動修繕工程，彰化縣長王惠美、屋主許正園與家人出席，文化部核定補助新台幣2162萬8680元，屋主自籌506萬7170元，總經費2669萬5850元，預計明年7月完工。

王惠美出席致詞說，這棟建築風格很不一樣，結合清代閩式街屋與日本時期風貌，期待整修完成後，有更多人看到長源醫院的原貌，且透過整修，讓老屋變身為「鹿港歷史影像館」的長源醫院成為鹿港觀光景點。

王惠美說，一個城市的偉大，不在建築物高度，而是在歷史深度，長源醫院相當具歷史及許多故事，百年前屋主許正園醫師的祖父許讀醫師在此執業照顧鹿港鄉親健康，許正園的父親、攝影師許蒼澤生前在這暗房洗出超過25萬張照片，而許正園的母親施秀香，也把這棟建築及影像保存得很好。

許正園說，長源醫院有百年歷史，日本時代改建後，近年因為房子老舊，所以有白蟻及漏水問題，2020年向文化部申請修繕經費，經委員審查，日前收到文化部可開工公文，因此今天開始施作。

許正園表示，祖父許讀1919年從現今台中一中畢業，保送現今的台灣大學醫學院，曾祖父覺得要有個地方讓祖父回鹿港開業，1920年買下這棟房子整修為長源診所，建築結合清代、日治、民國各種時代風格，蘊含不同時代意義，委員審查時都很有興趣，認為值得保留。

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文化局透過新聞稿表示，彰化縣老屋點燈計畫希望透過民間共同投入，藉由私有老建築保存與再生，將文化價值與當代重新連結，鹿港長源醫院從建築特色到許家豐富影像紀錄，宛如一座常民生活的家族博物館，代表著鹿港邁向現代化歷程中的在地記憶。

文化局表示，長源醫院「鹿港歷史影像館」位在鹿港重要街區中山路，在鹿港古蹟建築中，對於老屋的保存再生極具指標價值，開放時間每週三到週日上午10時到下午4時，週一、週二休館。（編輯：黃世雅）1110514