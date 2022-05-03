台大攜北市府活化文資 修復溫羅汀日式宿舍

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（中央社記者許秩維台北3日電）台灣大學與台北市政府簽訂文化資產合作意向書，將為被登錄為歷史建築的兩棟日式宿舍進行修復；台大也預計成立「台大當代文化中心」，集中資源進行永續發展。

台灣大學今天發布新聞稿指出，學校長期關注文化傳承與歷史記憶，「溫羅汀」是溫州街、羅斯福路、汀州路交錯的區域統稱；此區域鄰近台大，過去多是台北帝國大學教職員宿舍區，因時代演變為台灣自由主義思潮孵化基地，也是藝文人士相互激盪靈感創意集散地。

台大與北市府建立文化資產合作關係，為位於新生南路三段16巷3號及3-1號的兩棟校屬日式宿舍推動文化資產活化計畫，內容包括修復、營運及對市民開放等；而修復再利用計畫書及修復工程所需經費，由北市府向中央申請補助及循年度籌編預算支應，交由台大執行。

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台大校長管中閔表示，這些日式房舍不乏學者或名人居住過，如殷海光故居、丁觀海與丁肇中寓所、臺靜農故居等，對後人深具意義；被指定登錄為文化資產的房舍，整修與維護費用高昂，但台大仍以最高標準、集中資源來積極修復；此次與北市府合作，不僅減輕學校壓力，也能整合跨領域的創意，為歷史建物開創新未來。

台大校方提到，針對溫羅汀的部分日式宿舍，將集中資源進行永續發展，預計成立「台大當代文化中心」，首例將進行臺靜農故居修復工程，預計今年11月初完成本體建物修復，規劃為「臺靜農人文會館」，預期將為大安區龍坡里增添豐富的文化新韻。（編輯：張雅淨）1110503