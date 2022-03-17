他鄉變故鄉埋骨台東成功 菅宮勝太郎宅再現風華

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台東縣成功鎮中山東路的日式建築經過90年歲月洗禮，從日治時期新港支廳長「菅宮勝太郎故宅」，光復初期民國35年為「高端立醫師宅院」，民國84年為「新港教會靈修會館」，在不同階段各有使命，都留下美好見證，如今修復完成，重現當年「菅宮勝太郎故宅」模樣。中央社記者李先鳳攝 111年3月17日

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（中央社記者李先鳳台東縣17日電）台東縣成功鎮中山東路「菅宮勝太郎故宅」，是東部唯一的一棟2層樓日式建築，2003年台東縣政府公告為歷史建物，從歷經歲月侵蝕頹圮到修復，如今以當年的樣貌呈現歷史足跡。

這棟日式建築經過90年歲月的洗禮，從日治時期新港支廳長「菅宮勝太郎故宅」，光復初期民國35年為「高端立醫師宅院」，民國84年為「新港教會靈修會館」，不同的階段，各有使命，都留下美好的見證。

成功鎮舊名「麻荖漏」，後名為「新港」，戰後更名為「成功」，是東部最大的漁港。

根據史料，出生於日本茨城縣的菅宮勝太郎在1922年奉派來到麻荖漏擔任支廳長，他規劃建設港口、城鎮棋盤式街道、下水道及公路等基礎建設，並引入日本漁村鏢旗魚的技術，讓新建的「新港」成為東海岸最大的漁港。

1932年才剛建好新港，一紙公文要讓菅宮勝太郎調離去，此時的菅宮勝太郎寧可辭官也要親身守護他一手打造的新港，於是他建築一幢東海岸少見的2層樓日式建築作為居所，而他最大的享受，就是在二樓陽台，一邊喝著咖啡，一邊看著有家鄉感覺的新港漁港。

直到1943年3月菅宮勝太郎因病逝世，親友依其遺願將他葬於新港；1973年他的後代回成功鎮掃墓祭拜，家屬遵其遺志並未遷葬日本；1990年間興建「成功商業水產學校」，進行公墓遷移時，發現菅宮勝太郎的骨灰與骨箱皆已化為泥土，與新港常相左右。

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如今故宅的所有人-台灣基督長老教會東部中會新港教會，結合會友與在地居民籌組「心驛耕新夢想關懷協會」，為老屋爭取經費修建，並從缺角的歷史中找到菅宮勝太郎在日本的後代。

協會總幹事洪惠慧今天接受中央社記者訪問表示，「菅宮勝太郎故宅」將在3月19日舉行完工啟用典禮，但因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，日本的朋友無法到場，仍邀請菅宮家後代錄製短片、分享他們在修復後的感想與期待；也會錄製典禮現場實況，傳遞「成功人」的喜悅。（編輯：謝雅竹）1110317

位於台東縣成功鎮中山東路的「菅宮勝太郎故宅」，是一棟2層樓日式建築，經故宅所有人、台灣基督長老教會東部中會新港教會結合會友與在地居民，籌組心驛耕新關懷協會，為老屋爭取經費修建，耗時近2年，終於讓這棟日式建築風華再現。（心驛耕新關懷協會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月17日