三合院變身錦成閣高甲戲曲館 盼永續傳承九甲音樂

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彰化縣錦成閣高甲戲曲館22日開幕啟用，縣府指出，戲曲館原為老舊三合院，九甲音樂社團「錦成閣」在此團練，但環境不佳，三合院經整修成為戲曲館，期盼九甲音樂永續傳唱。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年5月22日

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化「錦成閣高甲戲曲館」今天開幕啟用，縣府指出，戲曲館原為老舊三合院，九甲音樂社團「錦成閣」在此團練，但環境不佳，三合院經整修成為戲曲館，期盼永續傳承九甲音樂。

根據彰化縣文化資產網資料提到，「九甲音樂」為台灣傳統戲曲劇種之一，早期在台灣與七子戲合稱為「南管戲」，而九甲音樂為彰化縣南北管演變成夾雜表演的傳統音樂，「錦成閣高甲團」為全台唯一九甲音樂社團，展現埔鹽鄉西湖村強烈地方生活聚落藝術色彩，錦成閣也保存傳統抄本及曲目。

錦成閣高甲戲曲館今天在彰化埔鹽鄉開幕，縣長王惠美、錦成閣高甲團長昌錦龍、彰化縣錦成戲曲文化學會理事長李塩華等人與會；王惠美致詞時說，錦成閣創立於清朝光緒3年（1877年），至今有144年歷史，在2006年4月7日登錄為彰化傳統演藝團體，在2008年登錄為彰化縣無形文化資產，為全台碩果僅存的九甲音樂社團。

錦成閣是由西勢湖庄民組成，被人稱為「戲先生」的陳登正先生所創立，創立後，由他的兒子陳科豹（人稱陳老豹）傳承，陳老豹先生精通南北管，因為過去跟別人拚管的過程中，南管常被北管的樂音比下去，於是融入北管鑼鼓樂器，變成「南唱北拍」高甲戲曲，成為錦成閣獨樹一格的特色，也是全國碩果僅存的傳統技藝。

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王惠美說，錦成閣團練的曲館原為傳統三合院磚造結構建築，建於1957年，因年代久遠，門面、屋頂及牆面殘破，室內環境不佳，藉由彰化縣府老屋修繕計劃進行整修，去年12月15日開工，今年1月底完工，今天開幕，她也致贈門匾，期許錦成閣高甲戲曲永續傳唱，繼續傳承下去。

錦成閣團長昌錦龍表示，戲曲館為三合院建築，因年代久遠漏水，因此向縣府申請老屋修繕活化，目前錦成閣有30多名團員，年紀最大的團員為70多歲，年紀最小的則是國小3年級小學生，目前錦成閣在好修國小及埔鹽國中2校傳承南管樂曲，希望在老屋修繕後能物盡其用，讓南管樂曲文化繼續傳承，也期許高甲戲曲成為埔鹽鄉重要特色。（編輯：黃世雅）1110522