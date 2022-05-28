斯德哥爾摩大學將辦台灣影展 增進文化理解交流

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩28日專電）瑞典斯德哥爾摩大學將於9月舉辦台灣影展，播映8部台灣紀錄片及台灣後新浪潮影片，並邀導演李家驊及高俊宏進行現場映後座談，期盼藉此增進台瑞文化交流與理解。

斯德哥爾摩大學（Stockholm University）亞洲及中東研究系（Department of Asian and Middle Eastern Studies）9月將在斯德哥爾摩播映曾獲坎城世界影展（Cannes World Film Festival）最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演獎的「老鷹之手」以及「該死的阿修羅」、「親愛的房客」、「蘆葦之歌」、「賽德克巴萊」等台灣作品。

為擴大公眾參與，影展將在校園外進行，4部紀錄片將於斯德哥爾摩的民族誌博物館（Museum of Ethnography）播映，其他4部電影將在斯德哥爾摩主流電影院Bio Grand放映。

計畫主持人、教授史維格（Irmy Schweiger）表示，這個影展不是純學術活動，希望透過多元的片單，能夠取悅並挑戰觀眾，也期望提供學生、學者與大眾互動的機會，讓他們能在校園外展現所學、了解一般大眾的想法。

開幕片「我的兒子是死刑犯」導演李家驊及「拉流斗霸」導演高俊宏將親自到斯德哥爾摩進行映後座談，讓觀眾能透過討論更加深入了解台灣社會、文化議題。

在影展期間，斯德哥爾摩大學亞洲及中東研究系將同步舉辦「台灣視覺與文學文化」線上講座，邀請國際台灣研究學者，針對多個影展中的議題進行更深入的討論，希望能提供大眾更多認識台灣的機會。

史維格表示，台灣是個很值得認識的地方，因殖民與移民的多元歷史，產生豐富多元的文化，開放的社會雖具各類複雜議題，然自省及批判精神常展現於電影及文學作品中。

這些議題應該被納入全球的框架來討論，她希望觀眾能看到台灣的獨特與跟自身社會的相似之處，而不是太平洋邊上一個充滿異國風情的小島。

斯德哥爾摩大學副校長兼人文學院院長尼福樂（Elisabeth Wåghäll Nivre）表示，電影研究向為該校強項，電影製播的軟硬體設備齊全，加上人文學院以多達26種各國語言文化研究為特色，對辦理跨文化交流活動具備相當優勢。

駐瑞典代表姚金祥表示，台灣光點計畫已於歐洲多國舉辦，在瑞典為首度辦理。此次與斯德哥爾摩大學簽署協定是促進學術文化交流合作的重要里程碑，意義非凡。瑞典僑學界對辦理台灣影展表示支持和期盼，盼望雙方未來能建立長遠的合作關係。

本次活動為文化部台灣文化光點計畫補助，史維格表示，斯德哥爾摩大學對於學術中立有嚴格的規定，因此主辦方相當謹慎，避免偏頗。

瑞典斯德哥爾摩大學去年辦理「台灣文化及文學系列」線上講座，廣受好評，史維格說，今年續辦線上講座，希望激勵學生更積極了解台灣，提出研究問題意識，也希望與台灣研究圈有更深的合作。（編輯：馮昭）1110528