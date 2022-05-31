雲門「十三聲」展開國內4城巡演 端節舞動屏東

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雲門舞集藝術總監鄭宗龍舞作「十三聲」踏上國內4城巡演旅程，這齣最具「台味」的舞蹈作品，是鄭宗龍汲取艋舺記憶，刻畫街頭人生百態，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景而成，生猛張狂的肢體語言和斑斕多彩的設計引發國內外迴響。（雲門舞集提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年5月31日

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）雲門舞集藝術總監鄭宗龍舞作「十三聲」踏上國內4城巡演旅程，端午節將到屏東演出，舞作中採集恆春民謠中「牛母伴」的演唱者，現年高齡94歲的曾徐戊妹預計也將到場觀演。

雲門舞集發布新聞稿表示，雲門舞集將在端午假期踏上屏東、苗栗竹南、彰化員林及雲林斗六等4城巡演，首站就在屏東。「十三聲」舞作演出之後，滿州鄉民謠協進會10餘位恆春民謠傳唱阿嬤們也會以月琴、二胡樂聲與古謠吟唱，和觀眾一起度過端午假期。

「十三聲」的音樂創作跨界音樂人林強在創作音樂之時，提出了溯源的想法，希望尋找跟生活、土地連結的歌曲搭配舞作，創作當時造訪了恆春古謠的發源地屏東滿洲，也將恆春民謠中的「牛母伴」放進配樂，成為舞蹈的一部分。

隨著「十三聲」踏走國際舞台，滿州民謠在巴黎、倫敦等地劇院響起，鄭宗龍說，這次最特別的是，過往舞演出很多次，「可是那個感動不如你就坐在阿嬤旁邊，親耳聽到那歌唱，我會覺得走了那麼大一趟，滿洲終於願意見我了」。

「十三聲」這齣最具「台味」的舞蹈作品，是鄭宗龍汲取艋舺記憶，刻畫街頭人生百態，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景而成，生猛張狂的肢體語言和斑斕多彩的設計引發國內外迴響，足跡踏遍台灣、歐洲、中國演出近70場。

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除了屏東之外，雲門舞集這次巡演的苗栗竹南以及彰化員林都是舞團相隔10年後再度造訪；雲林斗六則是睽違19年再訪，這次是為雲林表演廳改造升級全新開幕後打頭陣。

雲門舞集「十三聲」台灣巡演將在6月3日到6月4日在屏東藝術館，6月11日到12日在苗栗縣苗北藝文中心演藝廳，6月18日到19日在彰化縣員林演藝廳表演廳，6月25日在雲林縣政府文化觀光處表演廳演出。（編輯：方沛清）1110531